Black Widow: il nuovo cosplay di missbrisolo è migliorato enormemente rispetto ai precedenti

Nel mentre il mondo Marvel cinematografico e televisivo si amplia con nuovi personaggi, i più "vecchi" lasciano la scena, ma questo non significa che siano stati dimenticati dagli appassionati. Anche il mondo del cosplay celebra tali personaggi e ora possiamo ad esempio vedere un nuovo cosplay di Black Widow realizzato da missbrisolo.

missbrisolo ha più volte realizzato un cosplay di Black Widow, ma di volta in volta il risultato migliora. In questo caso vi è una cura ancora più grande per l'uso della luce e gli scatti fotografici danno un senso di movimento e azione ancora superiore. Il risultato è un cosplay di altissima qualità.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Black Widow realizzato da missbrisolo? Il personaggio Marvel è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?