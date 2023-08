Gli abbonamenti sono meno convenienti per gli indie? Larian vi dice di comprare per sostenere i team

Su X, Douse ha espresso il suo pensiero su queste tipologie di accordi provenienti dalle grandi aziende quando si tratta di sviluppatori indie. Secondo il direttore editoriale di Larian, il modo migliore per sostenere editori e sviluppatori rimane quello di acquistare i loro giochi. "Sono sempre stato comprensivo nei confronti di coloro che hanno bisogno di questo [tipo di abbonamenti] per ottenere un profitto dai giochi, ma allo stesso tempo ci siamo tutti chiesti 'cosa succede quando i soldi si esauriscono?'. Il modo migliore per sostenere gli sviluppatori e gli editori che vi piacciono è acquistare i loro giochi, se potete permettervelo", ha scritto Douse.

All'inizio di questa settimana, GamesIndustry.biz ha pubblicato un articolo riguardante il calo dei prezzi delle azioni di Devolver e TinyBuild. Secondo un analista, ciò è dovuto principalmente all'indebolimento degli accordi di pubblicazione all'interno degli abbonamenti . "Gli assegni provenienti da Sony e Microsoft non sono più così consistenti come prima", ha dichiarato l'analista. "E questo crea problemi se ci si concentra su quel lato del mercato". Douse, direttore editoriale di Larian - autori di Baldur's Gate 3 -, ha detto la propria e, in breve, ha spiegato che quel che dovremmo fare è semplicemente comprare i giochi .

La bellezza di Steam secondo Larian

In alcuni tweet successivi, Douse ha anche lodato Steam per il fatto di offrire un assortimento vario di titoli, cosa che non avviene con la maggior parte degli altri negozi. "La gente critica Steam, ma se sei interessato a qualche bizzarro mix di generi e sottogeneri e il gioco è buono, c'è un'alta probabilità che ti venga presentato su Steam", ha detto. "È così che dovrebbero funzionare i negozi. Al momento non è così. Sono antichi".

Il direttore editoriale ha anche affermato che è essenziale per gli studi più piccoli continuare a creare giochi che valgano la pena di essere acquistati e creare un pubblico che li desideri. "A tutti coloro che dicono (cosa comune nella mia esperienza) "per lui è facile, ha pubblicato Baldur's Gate 3", ho trascorso 14 anni della mia vita a lavorare su giochi di serie B e indie. Sono stato coerente su questo punto per tutta la mia carriera. Dovete creare contenuti che valgano la pena di essere acquistati, dovete creare un pubblico che voglia comprarli".

Diteci, vi ritrovate mai a comprare giochi anche se questi sono inclusi all'interno di servizi in abbonamento?