The Plucky Squire, la nuova avventura di Devolver Digital non delude le aspettative

A prima vista questo può sembrare un gioco piuttosto canonico: telecamera dall'alto, grafica 2D, un gruppo di amici che ci seguono e tanti nemici tra le palme per dei combattimenti alla Zelda formato classico. Fortunatamente, The Plucky Squire non è tutto qui. Il protagonista dell'avventura è l'eroico Jot, cacciato dal sul libro di fiabe dal malefico Humgrump. Per riconquistare il suo ruolo dovrà quindi viaggiare tra la realtà tridimensionale fuori dal libro e quella illustrata dal quale è stato escluso.

Quando c'è di mezzo Devolver Digital , non bisogna mai abbassare la guardia: anche il loro gioco meno innovativo, presenta comunque colpi di genio che destabilizzano e sorprendono. The Plucky Squire , che abbiamo avuto modo di verde in azione alla Gamescom 2023, non sembra essere da meno.

Due ambientazioni e due mondi , uno bidimensionale e l'altro poligonale, ai quali sono legati due gameplay distinti ma ingegnosamente interconnessi. Naturalmente il mondo 2D è quello che troveremo nel libro, mentre in tre dimensioni sarà quel che troveremo al di fuori le pagine magiche. Per uscire e rientrare dal libro si usano dei portali appositi che all'istante ci faranno comparire sopra la scrivania sulla quale la fiaba è poggiata. La strada per accedere alle successive due pagine del libro è bloccata e c'è un altro portale oltre l'ostacolo? Potete uscire dal primo portale, camminare con il Jot tridimensionale verso il secondo, quindi dal lato opposto del libro, e rientrare nella storia liberi di proseguire. Questo è soltanto un esempio di come questa fondamentale meccanica verrà sfruttata lungo l'avventura.

The Plucky Squire possiede un'altra meccanica molto divertente legata alle descrizioni che Jot incontrerà camminando nel libro, e dalle quali sarà possibile rubare parole per riutilizzarli altrove. Verso la fine della demo (giocata da un dipendente di Devolver e non da noi) un enorme pesce blocca il ponte che il gruppo dovrebbe oltrepassare, ai suoi piedi c'è la scritta "Un'enorme creatura marina blocca la strada dell'eroe" o qualcosa del genere. Per risolvere la questione Jot esce dal libro e inizia a cercare nei livelli successivi girando le pagine fino a trovare una possibile soluzione: la parola "piccolo" che viene afferrata e sostituita con "enorme" per fare in modo che il pesce che blocca il ponte diventi appunto piccolo, permettendo così il passaggio del gruppo.

Un racconto incredibile

The Plucky Squire: gli sviluppatori promettono sorprese dietro ogni angolo

Non temete: è più difficile spiegarlo che farlo, il gioco in realtà è estremamente intuitivo e pensato per essere apprezzato a tutte le età. La soluzione agli enigmi con le parole non è prestabilita ed è possibile, per esempio, inserire diversi aggettivi per vedere lo spassoso risultato: il pesce che blocca il ponte può diventare così rinsecchito, bruciacchiato, gelatinoso a seconda dell'aggettivo che inseriremo. La demo si conclude con una vera battaglia di fine livello contro niente di meno che una carta -presumibilmente di Magic- che cercherà di non farci proseguire nella missione e che andrà ammansita a colpi di parole e attacchi in stile gioco di ruolo a turni. Una situazione decisamente divertente che conferma l'alto grado di creatività di cui è intriso The Plucky Squire.

In coda a quanto già raccontato ci è stato fatto capire che l'esplorazione nel mondo tridimensionale non si limiterà alla sola scrivania, potremo muoverci -forse- all'interno dell'intera stanza, dove chissà quali sorprese potrebbero nascondersi, tra cui eventuali colpi di scena narrativi. Di chi è questo libro dal quale Jot è stato estromesso?

The Plucky Squire conterrà anche diversi mini-minigiochi: immaginateli come schegge di follia alla Wario Ware, forse addirittura più semplici, da una botta e via. Visto l'uso del testo che fa il gioco, abbiamo chiesto se fosse prevista anche una versione tradotta in italiano ricevendo risposta positiva: The Plucky Squire sarà tradotto nella nostra lingua.