EA Sports WRC: leak svela data di uscita, prezzo e accesso anticipato del gioco del 2023

EA Sports WRC sarà il nome del nuovo capitolo del 2023 della serie WRC di Codemaster ed Electronic Arts. Questo è quanto svela billbil-kun, noto leaker molto affidabile. La gola profonda ha anche indicato vari dettagli sul prezzo, la data di uscita e l'accesso anticipato.

EA Sports WRC sarebbe in arrivo, secondo il leaker, il 3 novembre 2023. Ci sarà però un accesso anticipato di tre giorni, ovvero a partire dal 31 ottobre 2023, disponibile per chi acquistare la Champions Edition e per gli iscritti a EA Play Subscribers che disporranno di una prova da 10 ore.

Il prezzo sarà 49.99€ in Europa per la versione PC. Non abbiamo dettagli definitivi sul prezzo per console, ma in precedenza era stato scoperto che EA Sports WRC sarebbe costato 79.99€: ora il leaker afferma che è probabile che tale prezzo sia stato abbassato. Spesso i giochi console costano 10€ in più rispetto a quelli PC, quindi è possibile che il prezzo su PlayStation e Xbox sia 59.99€.