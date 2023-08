PS Plus Essential: il primo gioco di settembre 2023 è stato svelato dal leaker billbil-kun

billbil-kun ha annunciato tramite X il primo gioco confermato per PS Plus Essential per il mese di settembre 2023. Si tratta di Saints Row, precisamente il gioco del 2022.

Per il momento, inoltre, il leaker non ha ancora la possibilità di confermare al 100% quali sono gli altri due titoli del PS Plus di settembre 2023. Per ora quindi possiamo parlare unicamente del "primo" gioco confermato. In ogni caso non si tratta di un'informazione ufficiale, ma unicamente di un leak.

Ricordiamo che billbil-kun è un leaker molto noto che da anni condivide informazioni corrette riguardo ai giochi in arrivo su PS Plus, così come su altri servizi in abbonamento.