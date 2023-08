Double Dragon Collection: un nuovo trailer mostra i giochi inclusi

Si tratta di un video di meno di un minuto in cui possiamo vedere calci, pugni, calci volanti, prese e quant'altro, tratte dai titoli presenti. In fondo il fulcro della serie Double Dragon è questo, non è vero? Da notare che si tratta delle versioni console, quindi non sono presenti i coin op originali dei primi tre capitoli.

I giochi della raccolta

In Double Dragon si picchia

I giochi inclusi nella Double Dragon Collection sono:

Double Dragon (NES)

Double Dragon II: The Revenge (NES)

Double Dragon III: The Sacred Stones (NES)

Double Dragon IV (sistemi moderni)

Double Dragon Advance (Game Boy Advance)

Super Double Dragon (SNES)

La serie Double Dragon è composta in realtà da molti altri titoli, come i già citati coin op originali, oppure il picchiaduro a incontri per Neo Geo del 1995, che non stato mai ripubblicato.

Recentemente la serie è stata arricchita con Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons, una rivisitazione moderna del genere. Mentre qualche anno fa era stato pubblicato Double Dragon: Neon, sviluppato da WayForward per Majesco.

La trilogia originale è acquistabile a parte nella Double Dragon Trilogy, curata da Dotemu.