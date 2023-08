Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Banishers: nuovi video di gameplay in arrivo il 30 agosto

Da notare che sia Warhammer 40.000: Space Marine 2, sia Banishers: Ghosts of New Eden saranno pubblicati entro l'anno corrente. Focus ha anche fornito l'orario in cui sbloccherà i filmati: le 18:00.

Se siete tra i molti che aspettano Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Banishers: Ghosts of New Eden sarete felici di sapere che l'editore Focus Entertainment ha promesso che il 30 agosto 2023, ossia tra due giorni dalla pubblicazione di questa notizia, diffonderà dei nuovi trailer di entrambi i giochi tramite uno showcase dedicato.

I due giochi

Sono entrambi dei titoli interessanti

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è un action in terza persona, seguito di un gioco del 2011 che con gli anni si è costruito un buon seguito. In realtà non se ne conosce ancora la data d'uscita ufficiale, che si spera venga resa nota durante lo showcase. Ciò che è certo è che uscirà su PC, Xbox Series X/S e PS5.

Banishers: Ghosts of New Eden è un action adventure con elementi da gioco di ruolo sviluppato da DON'T NOD, incentrato sulle vicende di Antea Duarte e Red mac Raith, con la prima presente sotto forma di spirito a causa di morte prematura. L'obiettivo di Raith è di riportarla in vita, ma sulla sua strada incontrerà degli ostacoli enormi, che dovrà affrontare a colpi di spada e moschetto. Il gioco è previsto per il 7 novembre 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5.