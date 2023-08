Starfield: Eric Cartman di South Park non vede l'ora che esca, per un video realizzato da un fan

Eric Cartman non vede l'ora che esca Starfield, almeno secondo lo youtuber MMaRsu che ha realizzato un video in stile South Park, davvero ben fatto, in cui possiamo vedere l'indisponente personaggio mostrare il suo amore per il gioco e l'impazienza per l'attesa di poterlo finalmente giocare.

Nel filmato possiamo vedere Cartman fare avanti e indietro di fronte alla vetrina di un negozio di videogiochi di un centro commerciale. La madre gli chiede cosa sta facendo e lui le spiega di essere in attesa del lancio di Starfield, che uscirà venerdì 1 settembre 2023 (evidentemente Cartman ha prenotato l'edizione speciale che dà accesso anticipato al gioco, la cui data d'uscita effettiva è il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S).

La madre spazientita lo afferra per portarlo a scuola, ma Cartman si divincola e prova a spiegarle il suo punto di vista: ha atteso il gioco per mesi e ora ogni giorno in più di attesa gli sembra lunghissimo. La madre non si lascia però convincere e lo trascina via.