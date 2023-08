Baldur's Gate 3: il successo del gioco è fantastico per l'industria, dice Phil Spencer

Il successo di Baldur's Gate 3 è qualcosa di fantastico per l'industria videoludica: lo ha detto Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, nel corso di un'intervista concessa a IGN sullo showfloow della Gamescom 2023.

Come sappiamo, proprio durante la Gamescom Spencer ha parlato con il capo di Larian Studios, Swen Vincke, assicurandogli tutto il supporto necessario per confermare l'uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S nel 2023.

"È un gran gioco", ha detto il boss di Xbox quando il suo interlocutore ha nominato Baldur's Gate 3, aggiungendo che a suo avviso non entrerà in competizione con Starfield. "Stanno uscendo dei gran bei titoli ed è fantastico per l'industria. Voglio fare innanzitutto i complimenti a Larian Studios, mi pare abbiano raggiunto un Metascore di 97 o giù di lì."

"Ho completato gli originali Baldur's Gate, sono un grande fan della serie, e vedere un team spendere così tanto tempo per realizzare un capitolo next-gen di un franchise classico credo sia qualcosa di meraviglioso per l'industria videoludica."