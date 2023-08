Baldur's Gate 3 batte Zelda: Tears of the Kingdom, è il gioco con la media voto più alta del 2023

Alla fine ci è riuscito davvero: Baldur's Gate 3 ha battuto ufficialmente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, diventando con il suo 97/100 il gioco con la media voto più alta del 2023 su Metacritic.

Sono passate solo poche ore da quando abbiamo parlato di come Baldur's Gate 3 potesse superare Tears of the Kingdom, e a quanto pare lo straordinario titolo di Larian Studios è stato in grado di portare a termine anche questa difficile sfida.