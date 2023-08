Baldur's Gate 3: la scena di sesso con l'orso sta creando problemi al figlio di Swen Vincke

Allo stesso tempo però, quando la scena è iniziata a diventare virale, in molti hanno iniziato a spedire immagini dell'orso anche al figlio di Vincke, che inizialmente non capiva cosa stesse accadendo.

Come saprete, Baldur's Gate 3 contiene una scena di sesso con un orso (è un druido trasformato, ma tant'è), che sta creando non pochi problemi al figlio di Swen Vincke, il capo di Larian Studios. Dopo aver mostrato la scena qualche settimana fa, durante l'ultimo evento di presentazione prima del lancio, è iniziata una ricchissima produzione di meme dedicati, che hanno fatto davvero bene al gioco in termini di marketing.

Galeotto fu l'orsetto...

In Baldur's Gate 3 il sesso è una cosa seria

"Mio figlio è venuto da me dicendomi 'Papà, la gente mi sta spedendo moltissime immagini di orsi di ogni tipo,'" ha spiegato Vincke, che ha poi aggiunto: "non ero preparato a una cosa del genere. L'ho sentito dire a gente che lo chiamava 'sì, LO SO!'"

In realtà la scena di sesso con l'orso non è l'unica del genere in Baldur's Gate 3, che non si fa problemi a rappresentare la sessualità dei suoi personaggi, caratteristica molto apprezzata da chi ama le storie d'amore nei videogiochi, in particolare nei giochi di ruolo. In particolare Larian Studios ha preso molto sul serio questo aspetto di Dungeons & Dragons, come spiegato da Vincke stesso.

"Certo, volevamo creare una scena di cui la gente parlasse, ma volevamo anche mostrare che questo è un gioco cinematografico, con personaggi profondi. L'orso è un druido e ha una storia. Ha vissuto per centinaia di anni e parte della sua vita l'ha passata con degli orsi, ed è da qui che arriva la cosa dell'orso. Quando inizi a rifletterci, diventa interessante chiedersi cosa ha significato per lui vivere con gli orsi, vero? Perché nel mondo ci sono anche degli orsi arrapati."

Baldur's Gate 3 è attualmente disponibile per PC, con la versione PS5 che uscirà il 6 settembre 2023 e quella Xbox probabilmente nel 2024.