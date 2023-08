Baldur's Gate 3: il sesso con l'orso è solo un assaggio dell''arrapamento' del gioco

Non è un caso che Larian Studios abbia utilizzato la famosa scena di sesso con l'orso per scaturire l'interesse generale nei confronti di Baldur's Gate 3, perché pare che l'"arrapamento" sia un po' una caratteristica del gioco di ruolo in questione, come confermato da un autore.

Il senior writer John Corcoran, che sta ha lavorato alla storia e alle parti narrative di Baldur's Gate 3, ha riferito su Twitter che la celebre scena con l'orso è praticamente solo la punta dell'iceberg di quello che potremo trovare all'interno del gioco.



"Ho passato l'ultima settimana facendo i test finali su alcuni archi narrativi romantici legati ai compagni e... dannazione, sono ancora sorpreso da quanto sia eccitante questo gioco", ha scritto Corcoran, ma utilizzando proprio il termine "horny", che indica precisamente eccitazione sessuale.

"L'orso non è nulla rispetto a quello che dovete ancora vedere", ha aggiunto lo scrittore di Larian, lasciando intendere chissà quali storie di passione tra personaggi, bestie selvatiche, creature sovrannaturali e animali da giardino.