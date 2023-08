Fantasian: avvistata su Steam la versione PC del GDR del papà di Final Fantasy

Insomma si tratta di un indizio abbastanza importante e quindi non ci stupiremmo se arrivasse un annuncio ufficiale nel corso delle prossime settimane o mesi. Del resto lo stesso Sakaguchi a febbraio aveva dichiarato che avrebbe voluto portare la sua creatura su PC e realizzarne un sequel di Fantasian .

Come segnalato dall'utente Knoebel su Twitter / X nel database dello store Valve è apparsa la scheda di "Fantasian Playtest" che è stata registrata nella giornata odierna, come è possibile vedere anche su SteamDB .

A quanto pare Fantasian , il GDR di stampo giapponese realizzato da Hironobu Sakaguchi, il creatore della serie Final Fantasy, è in arrivo su PC stando a un avvistamento su Steam .

Fantasian, uno dei migliori JRPG degli ultimi anni

Pubblicato su iOS in esclusiva per Apple Arcade, Fantasian è un gioco di ruolo di stampo giapponese che si rifà ai classici del genere quanto a trama e dinamiche di gioco, pur introducendo delle caratteristiche peculiari per quanto riguarda il sistema di combattimento e la costruzione del mondo di gioco.

La storia racconta di Leo, Kina, Cheryl e altri avventurieri che cercano di salvare il proprio mondo dalla piaga bio-meccanica della machteria, cercando di fermare i piani di divinità malvagie. Fantasian si contraddistingue anche per l'utilizzo di splendidi diorama che fanno da sfondo negli scenari e una colonna sonora firmata da Nobuo Uematsu, storico compositore della serie Final Fantasy e non solo.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Fantasian per dispositivi mobile iOS.