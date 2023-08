Ratatan: confermato anche per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch oltre a PC

Dopo essere stato annunciato per PC e lanciato come progetto in crowdfunding su Kickstarter, Ratatan è stato confermato anche su console: arriverà dunque su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch oltre che su piattaforma Windows, grazie agli stretch goal che il progetto ha già raggiunto su Kickstarter.

Come abbiamo visto pochi giorni fa, Ratatan è stato finanziato in meno di un'ora su Kickstarter, a dimostrazione di come evidentemente il gioco abbia subito stuzzicato la curiosità dei giocatori. D'altra parte, si tratta del seguito spirituale di Patapon, un titolo che aveva già riscosso un buon successo e questo dunque ne raccoglie i frutti.