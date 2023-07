Ratatan, il sequel spirituale di Patapon annunciato con un teaser al BitSummit 2023

Come ricorderete, Patapon è tornato di recente con una remaster che ha rilanciato la popolarità della serie e il suo creatore, Hiroyuki Kotani, punta anche su questo per il successo della campagna crowdfunding che partirà il 31 luglio.

Un ritorno in grande stile?

Hiroyuki Kotani ha detto di voler realizzare un'esperienza in stile Patapon ma con alcune novità da parecchio tempo, e non ha escluso la possibilità di un accordo con Sony per lo sviluppo di un vero e proprio nuovo capitolo della serie in futuro.

"Patapon è stata un'esperienza davvero particolare, al tempo, e rifletteva il mondo dello sviluppo di quell'epoca. Volevamo creare un altro gioco come quello per l'era moderna", ha detto l'autore.

Per il momento non ci sono dettagli né piattaforme di riferimento per Ratatan: scopriremo qualcosa di più sul progetto non appena comparirà la relativa pagina su Kickstarter, come detto il prossimo 31 luglio.