Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, il provato dopo un anno di Accesso Anticipato su Steam

Scorrendoli è facile notare come la maggior parte siano relativi alla pubblicazione di patch di risoluzione dei bug, ma c'è spazio anche per la pianificazione dei passi futuri del team di sviluppo, con diversi aggiornamenti in merito per tenere informata la comunità su dove vuole andare a parare il progetto; ci sono specifiche relative alla lore e ci sono gli annunci dei tre aggiornamenti maggiori pubblicati nel corso di 365 giorni, che poi sono quelli che ci interessano di più in questo contesto. Cerchiamo quindi di capire lo stato di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, provato dopo un anno di Accesso Anticipato su Steam .

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms dello studio italiano Gamera Interactive è stato lanciato a giugno 2022 in Accesso Anticipato su Steam. Da allora è passato più di un anno e vale la pena di scoprire l'evoluzione del gioco nel corso degli ultimi mesi, visti i numerosi aggiornamenti pubblicati, che lo hanno ampliato moltissimo. In generale, attualmente il gameplay è più ricco e ci sono molte più cose di prima da fare, con il gioco in sé che rimane un cantiere aperto e che probabilmente sarà tale fino al lancio della versione 1.0, ancora senza una data. Il supporto è stato davvero costante, così come la comunicazione con la comunità, come testimoniano i circa settanta aggiornamenti della sezione eventi pubblicati su Steam dal lancio a oggi.

Tante novità

Ora ci sono anche i draghi

La prima novità che si nota entrando in gioco è la nostra nuova roccaforte. Si tratta di un'area hub personalizzabile che dà accesso a diverse funzioni molto utili, come la possibilità di cucinare il cibo usando il ricettario, un altare privato in un cui modificare il personaggio usando gli Orb of Chaos e la possibilità di personalizzare il luogo parlando con il nostro architetto personale. Ancora più importante, la roccaforte frutta soldi, garantendo di non rimanere mai a secco come poteva capitare giocando alla prima versione del gioco. Girando per il mondo di Alaloth l'atmosfera è quella familiare avuta durante le prime partite, ma alcune modifiche sono evidenti, come il maggior numero di missioni che si possono ottenere, la revisione dei prezzi degli oggetti, che ora sono molto più ragionevoli, la modifica delle caratteristiche degli oggetti stessi, attuata probabilmente per bilanciare meglio i combattimenti e la presenza di nuovi nemici, che rendono più varia l'esplorazione e consentono di sfruttare meglio il sistema di combattimenti. Anche i campioni guidati dalla CPU ci sono sembrati più capaci, sia in combattimento, sia nel perseguimento della loro missione.

Il lavoro fatto nell'ampliamento dell'esperienza di gioco ci è sembrato davvero ottimo, in particolare per l'aggiunta di molti nuovi luoghi sulla mappa, tutti esplorabili, che comprendono anche tante nuove città, in cui ottenere missioni, informazioni ed equipaggiamento. La mappa di suo è stata anche ampliata per comprendere delle nuove regioni, con l'aggiunta di nuovi sistemi per viaggiare, come barche e grifoni, che consentono di esplorare più rapidamente.

In linea di massima è davvero difficile non notare le tante novità introdotte, considerando che ce ne sono in ogni aspetto del gioco, a partire dalle caratteristiche del personaggio, la cui progressione è stata completamente rivista, per arrivare ai nuovi boss, come i potentissimi draghi, che rappresentano una gradita novità, considerando che proprio gli scontri con i boss erano uno degli aspetti più deboli della prima versione di Alaloth.

Alcune aggiunte sono ancora provvisorie

Naturalmente ci sono modifiche più evidenti e altre sotterranee, ma il punto non è tanto starle a elencare tutte, quanto capire che nel corso dei mesi Gamera ha reso il gioco non solo più grande, ma anche migliore, seguendo in molti casi i feedback della comunità per apportare modifiche ai vari aspetti dell'esperienza, come la revisione del sistema di crafting nata proprio dalle lamentele dei giocatori (quando costruttive servono).

Certo, va detto che ci sono ancora degli elementi provvisori, come dei luoghi visitabili ancora non in piena attività. Ad esempio gli accampamenti militari dovrebbero essere legati a delle battaglie di massa, ma per ora non offrono granché da fare. Giusto però notare che Gamera ha spiegato bene come intende procedere nell'implementazione di tutti i contenuti promessi, quindi non c'è niente che sia stato inserito senza uno scopo vero e proprio, e, considerando l'accesso anticipato, è naturale che non tutto sia ancora definitivo e che gli sviluppatori debbano inserire dei contenuti segnaposto per preparare l'aggiunta di sistemi più ampli e complessi.