The Sims 4: Vita nel Ranch, tutti in sella con la nuova espansione

Finalmente sono arrivati: i cavalli arrivano al galoppo in The Sims 4 con l'expansion pack Vita nel Ranch, ecco le novità nella nostra anteprima.

Più passa il tempo più l'arco vitale di The Sims 4 si assottiglia. La quarta iterazione del simulativo di Maxis sappiamo volgerà presto tardi ad una conclusione, soppiantata dall'ancora misterioso Project Rene. Eppure questo non ferma lo sviluppatore californiano dal produrre contenuti di grande impatto per questa esperienza, come a voler soddisfare tutti i desideri irrealizzati dei giocatori prima di chiudere l'avventura di The Sims 4. E con l'ultima espansione intitolata Vita nel Ranch, siamo di fronte ad un vero e proprio canto del cigno per The Sims 4, un pacchetto a lungo agognato dai fan principalmente per un contenuto a lungo richiesto, ovvero i cavalli. Vita nel Ranch infatti punta tutto sulle numerose attività che la campagna western può offrire, e che ci hanno mostrato in anteprima gli sviluppatori di Maxis durante un evento dedicato a stampa e content creator. Ve ne parliamo all'interno della nostra anteprima di The Sims 4: Vita nel Ranch, in arrivo su PC/Mac, PlayStation 4 e 5 e Xbox Serie One e X|S il 20 luglio.

Benvenuti a Chestnut Ridge La vita nel ranch è davvero impegnativa! Il nuovo quartiere che si aggiunge con l'arrivo di The Sims 4: Vita nel Ranch si chiama Chestnut Ridge. Siamo di fronte al quartiere con i lotti, sia comunitari che residenziali, tra i più grandi di tutte le espansioni, oltre ad offrire numerosi percorsi in mezzo alla natura che potranno essere visitati in sella al proprio cavallo. Chestnut Ridge è composto da un piccolo sobborgo cittadino che ospita il bar locale, il negozio di alimentari e il centro ippico, dove si svolgono diverse gare di equitazione più una lunga serie di lotti residenziali, alcuni che sfiorano addirittura le 60 unità di larghezza. Le abitazioni già presenti nel quartiere abbracciano diversi stili architettonici, da una piccola tenuta in stile Napa Valley al classico ranch texano, passando per residenze più bucoliche alla casa nella prateria. Metrature giustificate dalla necessità di creare stalle e recinti, mentre l'intero quartiere è stato ovviamente pensato per essere esplorato in compagnia dei nostri cavalli. Nella modalità Costruisci e Compra molti elementi sono perciò dedicati alle stalle e a tutte le costruzioni extra abitative, come capanni per gli attrezzi e rimesse. Insomma: l'espansione offre davvero tutto ciò che può servire al giocatore per costruire il ranch perfetto, cercando, come di consueto, di trovare un equilibrio tra gli elementi decorativi più sobri e contemporanei e quelli fortemente caratteristici dell'espansione, in questo caso quello western. Tante staccionate e mobili in legno, un nuovissimo barbecue e tappeti in vitellino maculati sono protagonisti del catalogo di Vita nel Ranch. Da segnalare i mobiletti portabottiglie impilabili, utilissimi per chi volesse creare una perfetta cantina.

Tutti in sella! Cani, gatti e ora anche i cavalli I veri protagonisti di Vita nel Ranch sono, come anticipato, i cavalli. I nostri amici equini possono essere gestiti nella modalità Crea un Sim (CuS) come cani e gatti, con tutto quello che ne consegue. Il gioco offre circa 30 razze pre-generate e caratterizzate dagli elementi morfologici che le contraddistinguono: il pelo sugli zoccoli dei dei frisoni, lo sguardo gentile dei cavalli da carrozza scozzesi o il muso affilato e la coda ritta dei purosangue arabi. Nonostante ogni razza porti con sé in genere un diverso temperamento nell'animale, in Vita nel Ranch saranno i giocatori a decidere i tratti che definiscono il carattere del proprio cavallo, scegliendone tre in totale. Ogni cavallo poi possiede quattro abilità diverse, ovvero temperamento, agilità, abilità in salto e resistenza, caratteristiche che verranno testate a seconda delle discipline equestri. Altri elementi personalizzabili dell'animale sono il tono del nitrito, più o meno acuto, e l'età, distinta tra puledro, adulto e anziano. Non mancano ovviamente le personalizzazioni fisiche, potendo scegliere colore di crine e manto, acconciature per coda e criniera, la possibilità di aggiungere macchie, marcature e balze, oltre a decorazioni più elaborate come pitture o rasature. Non temete, non mancano nemmeno accessori come cappellini, parastinchi, copertine e un bellissimo corno, nel caso il vostro cavallo si sentisse in vena di vestire il cosplay di un unicorno! I cavalli hanno due vestiti, quello da riposo e la bardatura per essere cavalcati; nonostante il tema principale dell'espansione sia quello western, oltre alle numerose selle e briglie tipiche della monta americana, ne possiamo trovare alcune all'inglese, fatto giustificato dalla presenza di discipline che vanno necessariamente fatte con quel tipo di sella, come il salto ostacoli. Una volta creato il cavallo sarà di vitale importanza per il Sim stringere un buon rapporto con il suo amico a quattro zampe, accudendolo in ogni aspetto e provvedendo ai suoi bisogni. Il cavallo dovrà essere ovviamente nutrito, spazzolato, vivere in una stalla pulita, cosa che richiede al Sim l'ingrato compito di pulire la lettiera della stalla dal letame, di fare movimento e di avere qualche momento di svago. Sono numerosi gli oggetti che il giocatore può piazzare all'interno del lotto al fine di addestrare un cavallo, sia montato che da terra. Ovviamente se parliamo di monta è naturale che anche i Sim acquistino con Vita nel Ranch abilità legate agli sport equestri, e una volta che il binomio sarà sufficientemente allenato, potrà decidere di iscriversi a varie competizioni nel tentativo di vincere i premi in palio. Con questa espansione Maxis sembra aver fatto un ottimo lavoro: i cavalli sono esteticamente belli ma allo stesso tempo giocosi e ricchi di personalità, proprio come i Sim. Le animazioni che abbiamo visto durante la presentazione dei Sim a cavallo sono particolarmente realistiche, contrapposte ad alcuni momenti più sciocchi e cartooneschi dedicati principalmente alle interazioni sociali.

La ricca vita del ranch Tra le varie attività di gruppo non manca la quadriglia Ovviamente i cavalli non sono gli unici residenti di un ranch, e al fianco di questi eleganti quadrupedi, Vita nel Ranch aggiunge anche delle piccole pesti: le mini capre e le mini pecore sono dei piccoli uragani che scorrazzano liberamente per le nostre fattorie, diventando amici inseparabili dei nostri Sim e dei cavalli. Le mini capre le mini pecore possono essere adottate o comprate presso la bacheca principale della città, così come accade per i cavalli non creati nella modalità CuS, ed entreranno in possesso dei nostri Sim come oggetti riposti nell'inventario. Una volta a casa sarà possibile posizionarle nel lotto e dargli un nome, interagendo in vario modo con loro. I Sim potranno parlare con caprette e pecorelle, nutrirle con il biberon, far loro le coccole, tosarle e mungerle, ricavando sia della lana utilizzabile come materia prima presso il telaio, che latte consumabile direttamente dalla famiglia del ranch che venduto al mercato di paese. Un'altra attività redditizia del ranch è la produzione di bevande a base di frutta. I Sim potranno raccogliere i prodotti dei loro frutteti e utilizzare il macchinario di produzione e imbottigliamento per creare delle bevande simili al vino ma utilizzando diversi tipi di frutta. Per ottenere il "nectar" andrà utilizzato l'apposito oggetto, composto da una tinozza in legno dove spremere il mostro con i piedi. I Sim e i loro cavalli potranno tentare di vincere i premi delle competizioni equestri Un dubbio che ci sorge spontaneo analizzando quest'ultima parte di contenuti dell'espansione sono le interazioni tra i Sim e animali , in particolare siamo curiosi di sapere che cosa potrebbe accadere creando una fattoria nella quale convivono cani, gatti, cavalli mucche, galline, lama, caprette e pecorelle. Durante la presentazione gli sviluppatori ci sono sembrati volutamente vaghi riguardo a questo argomento, e non abbiamo capito se il motivo era da imputare al non voler anticipare alcune interazioni uniche tra gli animali o se invece non avevano nulla da dire a riguardo.

The Sims 4 Vita nel Ranch è sicuramente uno dei contenuti che sanciscono il canto del cigno del simulativo di Maxis. Un'espansione davvero ricca e che farà la felicità dei molti fan che a lungo desideravano poter aggiungere alla cerchia degli animali domestici anche i cavalli. Per quanto fortemente tematizzata, i giocatori che non amano particolarmente lo stile western troveranno comunque delle soluzioni più sobrie e contemporanee, mentre chi ama gli stili eclettici ed eccentrici in puro stile The Sims troverà di certo molto materiale con cui sbizzarrirsi. Anche da un punto di vista tecnico Vita nel Ranch sembra molto ben curato, rimane da determinare quanta interazione ci sarà tra tutti gli animali presenti all'interno del gioco.