The Sims 4: Natura Incantata, arrivano le fate!

Abbiamo dato un'occhiata in anteprima alle novità dell'espansione di The Sims 4: Natura Incantata, dedicata alla natura e alle fate

The Sims 4 è una macchina inarrestabile, e dopo anni di calendario uscite consolidato ecco in arrivo l'espansione estiva per questo 2025. Natura Incantata è il nuovo expansion pack di The Sims 4, dedicato alla natura e alla magia. Il DLC, in uscita il 10 luglio su Playstation, Xbox e PC, si focalizza in particolare su una nuova tipologia di Sim, con meccaniche di gioco interamente dedicate. Alle sirene, vampiri, licantropi e altre creature fantastiche, con Natura Incantata si aggiungono infatti le fate, personalizzabili nell'aspetto e nella crescita delle abilità. Quella della magia però non è l'unica strada percorribile per i giocatori che proveranno questa nuova espansione.

Vivere nella natura Nonostante Natura Incantata spinga molto sul tema della magia, cospargersi di polvere di fata non è l'unico modo per godere dei contenuti di questo expansion pack. Diversamente da altre espansioni sempre dedicate alla campagna, il focus di Natura Incantata è quello di un contatto meno bucolico e più intimo con la natura circostante, con una deriva che ricorda per certi aspetti la Wicca. Innsgreen, il nuovo quartiere, è un luogo magico, scenario di una lunga diatriba nata tra Sim, fate e gnomi. Sorvegliata dalla onnipotente Madre Natura, questo nuovo quartiere offre numerosi lotti comunitari e privati immersi nel verde, nonché una fonte magica in cui i Sim, dopo aver seguito alcune missioni speciali, possono trasformarsi in fate. Di notte questa zona è molto suggestiva ed è forse, tra gli scenari naturalistici di The Sims 4, uno dei più ispirati. Di contro però tutto ciò che è arredo e oggetti da costruzione è fortemente tematizzato, risultando quasi inutilizzabile nella costruzione di edifici più moderni o realistici. Per intenderci: porte, tetti, finestre e colonne sembrano uscite dalla Contea de Il Signore degli Anelli! Innsgreen è il quartiere di Natura Incantata Il beneficio di questa tematizzazione è visibile però nelle piante, sia da arredo interno che da giardino esterno. I vasi decorativi aggiungono una varietà notevole a quelli già disponibili, con fiori e foglie differenti per dimensioni e colori. Qualora il nostro Sim possieda la passione per il giardinaggio, potrà esercitare il suo pollice verde con diverse nuove opzioni di interazione con le sue piante, tra cui quelle di poter dar loro un nome e parlarci assieme, per farle crescere più forti e felici. Il concime migliore per una pianta è un pizzichino di polvere di fata, ingrediente non così difficile da reperire a Innsgreen. Esistono come detto percorsi, tra nuove aspirazioni e professioni, non correlati all'elemento magico, come la carriera del Naturopata, che crea rimedi medicinali e elisir in base ai problemi dei suoi clienti.

Arrivano le fate Come accennato, Innsgreen si porta dietro un trascorso storico che i giocatori potranno esplorare visitando il quartiere e parlando con i Sim non giocanti che lo popolano. Parte della lore del luogo sarà più chiara a coloro che sceglieranno il tratto Storie Fatate, che spingerà i nostri Sim a diventare una fata. Questo aspetto aggiunge, come anticipato, una quantità di contenuti inediti notevoli, partendo dalla modalità Crea un Sim. Il CUS si popola di tatuaggi, decorazioni per il corpo, gioielli, brillantini, treccine e soprattutto ali: circa una ventina di modelli da quelle più piccole alle più vistose, alcune che ricordano farfalle e altre libellule. E ancora: vestiti di iuta, guanti, ma anche elementi più minacciosi come corna e denti appuntiti. La personalizzazione delle fate è molto varia Come insegna la cultura popolare, non sempre le fate sono creature benevole: alcune popolano questo piano della realtà per portare pace e amore, altre per seminare caos e scompiglio. La missione di aspirazione Storie Fatate aggiunge un albero delle abilità della fata che, con l'aumentare del suo potere, dovrà decidere quale allineamento seguire, se di luce o d'ombra. Parlare con le piante le renderà rigogliose Una diversa polarizzazione dei Sim la vediamo in un nuovo sistema di bilanciamento umorale che influenza non solo i comportamenti ma anche le abilità. Un Sim che è rimasto troppo a lungo con emozioni negative sarà meno motivato di svolgere attività, o lo svolgerà male, al contrario di uno felice ed ispirato. Questo elemento si lega anche al tema delle emozioni, cardine fondante di tutta la quarta iterazione del simulativo Maxis e che in Natura Incantata trova un ulteriore sbocco di gameplay. Le fate infatti sono creature fortemente emotive e traggono potere proprio dall'energia emotiva. La magia delle fate deriva dalle emozioni Per praticare la loro magia devono attingere da una riserva specifica, che viene visualizzata nella barra dei bisogni come "Forza Emotiva"; per ricaricare l'indicatore, una fata deve assorbire emozioni da un altro Sim, o all'occorrenza consumare specifici elisir. Alcune emozioni non possono essere assorbite, come il disagio, altre invece, segnalate da un apposito indicatore, possono essere particolarmente intense e mandare in sovraccarico la fata. Un volta ricaricato l'indicatore di forza emotiva è possibile eseguire azioni magiche: la più bella? Rimpicciolirsi e interagire con gli oggetti comune, come dormire in una casa per le bambole o fare la doccia nel lavandino della cucina!

The Sims 4: Natura Incantata è una di quelle espansioni molto poco trasversali e pensata per chi è davvero appassionato di uno specifico argomento, in questo caso il mondo fatato. Nonostante ci siano diversi tratti e carriere non legati alla magia, il cuore pulsante dell'expansion pack sono le fate e tutto ciò che ruota attorno ad esse. Natura Incantata è pensato per quei giocatori che amano costruire storie all'interno delle loro partite, e il nuovo quartiere di Innsgreen è il palcoscenico perfetto, con diversi luoghi, personaggi non giocanti e retroscena legati al luogo. Sia nella sezione Costruisci e Compra che nell'editor Crea un Sim non ci sono oggetti o abiti neutri perché la tematizzazione del contenuto è molto forte e totalizzante. Ne guadagna la sezione decorazioni, che si arricchisce di molte piante e fiori sia per interno che esterno.