I giochi gratis di oggi sono disponibili su Epic Games Store: un'avventura surreale e un roguelike animalesco

Nel frattempo, sono stati anche annunciati i giochi gratis del 10 luglio , che verranno messi a disposizione come nuovi regali per la prossima settimana, ma intanto diamo un'occhiata all'offerta odierna.

Per effettuare il download vi basta seguire questo link su Epic Games Store e riscattare i due titoli avendo effettuato il login con le proprie credenziali: entrambi i titoli resteranno disponibili gratuitamente fino al prossimo giovedì 10 luglio, ma una vola inseriti nella propria libreria continueranno a poter essere giocati anche in seguito.

Siamo a giovedì, e come da tradizione arrivano i nuovi giochi gratis di Epic Games Store , con i titoli del 3 luglio che sono disponibili da oggi: si tratta di due giochi molto interessanti e alquanto diversi tra loro con Figment e Backpack Hero che possono ora essere scaricati e giocati liberamente da tutti.

I giochi gratis di oggi su Epic Games Store

Figment è una bizzarra avventura surreale ambientata nella mente umana: nei panni di Dusty, incarnazione del coraggio, dovremo esplorare paesaggi onirici e affrontare incubi che rappresentano paure e traumi.

L'ambientazione rispecchia la stranezza generale delle atmosfere, con scenari che sembrano quadri surrealisti e un tono generale molto particolare, in quanto riesce a mescolare umorismo, combattimenti, enigmi creativi e una narrazione profonda.

Scenari e personaggi disegnati a mano e una colonna sonora cantata dai boss stessi rendono il tutto un viaggio veramente allucinante e memorabile.

Backpack Hero è invece un gioco di tipo roguelike strategico ma caratterizzato da un concetto molto particolare alla base: il tutto si incentra infatti sulla corretta gestione dell'inventario.

Un'immagine di BackPack Hero

Mentre si esplorano dungeon in pixel art pieni di mostri e insidie, l'obiettivo è raccogliere quanto più bottino possibile e, per non lasciare nulla indietro, la gestione dell'inventario assurge a elemento centrale del gameplay.

Ogni oggetto raccolto ha effetti diversi a seconda di come viene posizionato nello zaino e questo determina un ulteriore elemento strategico da tenere in considerazione, mentre con i proventi possiamo dedicarci alla ricostruzione del villaggio di Haversack Hill, sbloccando così nuove missioni, eroi e strutture.