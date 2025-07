I giochi gratis in arrivo su Epic Games Store il 10 luglio sono stati annunciati

Sono stati annunciati i giochi gratis in arrivo su Epic Games Store il 10 luglio: si tratta di Figment 2: Creed Valley e Sky Racket. Come da tradizione, gli utenti della piattaforma digitale potranno scaricarli gratuitamente per una settimana, fino alle 17.00 del 17 luglio.

Figment 2: Creed Valley ci accompagna in un'avventura ambientata nella mente umana, infestata dagli incubi: l'unico modo per ripristinare l'equilibrio è fare in modo che Dusty e la sua compagna Piper si rechino nella Creed Valley, dove gli ideali e le emozioni assumono forme concrete.

Affrontare gli incubi nel gioco implica cimentarsi con originali combattimenti musicali, con una colonna sonora differente per ogni nemico e l'indicazione di seguire il ritmo delle note per muoverci, schivare gli attacchi e trovare la chiave per sconfiggere le paure interiori.

Durante la campagna di Figment 2: Creed Valley è possibile anche passare da due diversi stati mentali, mente aperta e mente chiusa: ognuno di essi modifica l'ambiente e richiede al giocatore di adattarsi alla nuova situazione per superare ostacoli e risolvere enigmi.