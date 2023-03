Figment 2: Creed Valley, la recensione della nuova avventura per Dusty e Piper

In questa recensione di Figment 2: Creed Valley vi parleremo di come siamo tornati ad esplorare la Mente, ancora una volta attanagliata da angosce e tormenti in grado di creare veri e propri mostri da combattere per riportare la serenità. Ma non preoccupatevi se non avete giocato al primo Figment; questo capitolo è indipendente ed accoglie a braccia aperte i nuovi giocatori offrendo al contempo alcune chicche ai fan più affezionati.

Per Bedtime Digital Games è stato sicuramente più semplice, forte del successo del primo capitolo di quella che è adesso a tutti gli effetti una saga, che ritorna sotto i riflettori con Figment 2: Creed Valley. In questa avventura abbiamo vestito nuovamente i panni di Dusty, l'incarnazione del coraggio della Mente, accompagnato ancora una volta dalla simpatica Piper, fidata compagna nelle pericolose missioni tra incubi e preoccupazioni.

Tra le molteplici tematiche trattate nei videogiochi, negli ultimi mesi si sta facendo sempre più strada l'introspezione, un viaggio all'interno della psiche diviso tra ricordi, paure, incubi e speranze. Creare una storia che porti ad empatizzare con i personaggi non è affatto facile, ma molti sviluppatori hanno intrapreso questo percorso per portare al giocatore racconti sempre più originali e che si focalizzano sulla risoluzione anche di quei problemi che appaiono a volte insormontabili.

Mente aperta o chiusa?

In Figment 2: Creed Valley torniamo a vestire i panni di Dusty, accompagnato dalla fedele Piper

In questa avventura abbiamo vestito i panni di Dusty, colui che rappresenta il coraggio, pronto a combattere gli incubi che attanagliano la Mente, accompagnato anche stavolta da Piper. Quest'ultima, in Figment 2: Creed Valley, non si limita ad offrire supporto emotivo al nostro personaggio ma diviene un personaggio giocabile tramite l'introduzione della co-op locale, una delle novità più importanti per il titolo.

Come per il precedente capitolo ci siamo ritrovati a Creed Valley, una rappresentazione fantasy della mente umana abitata dai Pareri, buffi pupazzetti con cui interagire, e purtroppo suolo in cui si insidiano anche gli incubi e le paure sotto forma di mostri da combattere. Come vi abbiamo già anticipato, Figment 2: Creed Valley è un capitolo indipendente e la storia narrata non è legata a quella del primo gioco ad opera di Bedtime Digital Games; in questo modo potrete intraprendere questa avventura senza timore di esservi persi qualcosa di importante.

Seppur la Mente in cui ci troviamo appartenga ad un uomo diverso, stavolta alle prese con il troppo lavoro e con discussioni familiari sulle capacità economiche, il gameplay rimane fedele a Figment, mettendoci di fronte a combattimenti in mischia con gli incubi e i suoi scagnozzi e da enigmi ambientali da risolvere per poter superare le diverse aree di gioco. Per portare una ventata di aria fresca, in Figment 2: Creed Valley abbiamo potuto giocare con la possibilità di rendere la Mente aperta o chiusa a nostro piacimento, una meccanica in grado di ravvivare il mondo di gioco.

Questo meccanismo è il fulcro di tutta l'esperienza, capace di cambiare lo scenario sbloccando strade sbarrate e in grado di mutare i Pareri, i quali modificheranno la loro opinione aiutandoci a proseguire verso i boss. Per mantenere il ritmo di gioco serrato, il cambio tra mentalità aperta o chiusa è azionabile tramite specifici bottoni disseminati nella mappa di gioco, che abbiamo potuto attivare a nostro piacimento senza dover ricorrere a complicati schemi di comandi. Questo cambio di prospettiva inoltre non inficia in alcun modo sulla storia ma anzi è l'occasione per interagire con i Pareri e scoprire i diversi cambiamenti di opinione sulle tematiche presenti nel gioco, come i social o la musica ad esempio.