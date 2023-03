Genshin Impact: le migliori build per Dehya

Dehya come dicevamo è un personaggio particolare, dato che potrete optare per vari generi di build, a seconda che vogliate aumentare i suoi danni o le sue peculiari abilità da tank. Detto questo, purtroppo al momento la sua posizione nel meta di Genshin Impact non è delle migliori, principalmente a causa di un potenziale offensivo molto limitato, mentre le abilità di supporto sono sì utili, ma non abbastanza da rimpiazzare i classici healer o support che generano scudi, come ad esempio Zhongli, Thoma e Diona, giusto per citarne alcuni. C'è da dire però che in futuro potrebbero arrivare nuovi personaggi e set di manufatti con ottime sinergie con questa unità, oltre ad eventuali buff diretti da parte di Hoyoverse. Inoltre, Dehya dalla versione 3.6 diventerà un personaggio del banner standard e dunque nel tempo potreste sbloccare anche i bonus delle sue costellazioni, che ne aumentano danni e l'utilità a tutto tondo.

Dehya è il nuovo personaggio 5 stelle di Genshin Impact proveniente da Sumeru introdotto con la versione 3.5 dell'action RPG di Hoyoverse. Si tratta di un'unità unica del suo genere, visto che è a metà tra un DPS off-field e un tank in grado di assorbire i danni diretti ai compagni e aumentare al contempo la loro resistenza alle interruzioni. In questa guida faremo una panoramica delle sue abilità, punti di forza e debolezze, e vi spiegheremo quali sono a nostro avviso le build migliori , con consigli su armi, artefatti e statistiche da tenere in considerazione.

I nemici all'interno Santuario infuocato di Dehya subiscono danni Pyro

L'abilità elementale di Dehya crea un Santuario infuocato che dura 12 secondi (il tempo di ricarica è di 20 secondi), che ha la duplice utilità di innescare attacchi Pyro ad area a intervalli e mitigare i danni subiti da tutti i compagni all'interno del suo raggio d'azione, aumentando inoltre la loro resistenza alle interruzioni. Se non c'è già un Santuario infuocato in campo, Dehya ne crea uno attivando Fiamma Indomita. Se invece è già attivo, il personaggio usa Fiamma estesa: Dehya assorbe il santuario infuocato, dopodiché esegue un attacco ad area pyro e ripristina il campo nella nuova posizione. Tenete presente che Fiamma estesa si può attivare immediatamente dopo Fiamma Indomita, ma purtroppo non estende la durata massima del santuario infuocato, a meno che non abbiate sbloccato il secondo bonus delle Costellazioni.

Quando un alleato all'interno del raggio d'azione del Santuario infuocato viene colpito, parte dei danni vengono assorbiti da Dehya (il 50% con il talento al liv. 10) che li subisce a sua volta gradualmente nell'arco di 10 secondi. C'è un limite massimo di danni che il personaggio può mitigare in questo modo, che equivale al 200% dei suo PS massimi. I talenti passivi di Dehya le permettono di incassare un grande quantitativo di colpi senza andare al tappeto, il che unito alla resistenza delle interruzioni rendono questa meccanica decisamente utile per supportare personaggi stazionari come Ganyu, Yoimiya o Ayato, anche se va detto che in molti casi una semplice barriera può adempiere alla stessa funzione.

Purtroppo l'abilità elementale di Dehya è molto carente dal punto di vista offensivo. Quando un avversario all'interno del campo del Santuario infuocato subisce un qualsiasi tipo di danno si innesca un attacco combinato di tipo Pyro ad area. Il problema è che ciò può accadere solo una volta ogni 2,5 secondi (laddove la durata totale dell'abilità è di 12 secondi senza bonus delle costellazioni) e inoltre i danni in generale non sono particolarmente alti. Volendo potrete usare questa abilità anche per attivare la reazione elementale Germinazione (Dendro + Hydro → Pyro), ma un personaggio 4 stelle come Thoma da questo punto di vista offre attivazioni più frequenti, oltre a una discreta barriera.

Usando il tripudio elementale Dehya si scatena eseguendo in maniera automatica una serie di pugni infuocati per 4 secondi, con il giocatore che può aumentare la frequenza dei colpi premendo il tasto di attacco. Il tutto termina con un potente calcio infuocato che infligge danni ad area. L'abilità complessivamente non infligge pochi danni, ma purtroppo ha dei lati negativi non trascurabili. Quello più importante è l'elevato costo energico (70 punti), aggravato dal fatto che Dehya non genera molte particelle. In pratica avrete bisogno di almeno un 160 - 180% di Ricarica di Energia per attivare questo tripudio a ogni rotazione, a patto che nel team ci sia un altro personaggio Pyro. Un altro aspetto negativo è che i colpi di questa abilità non sono considerati attacchi normali, quindi non attivano abilità di supporto come quelle di Xingqiu e Yelan, ad esempio.

Per quanto riguarda la priorità dei talenti da sviluppare per Dehya, molto dipende se pensate di sfruttarla maggiormente per la sua abilità elementale e aumentarne così la potenza e la mitigazione dei danni o per il suo tripudio elementale. Non vale la pena invece investire sugli attacchi standard.