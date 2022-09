Genshin Impact: le build migliori per il Traveler (Dendro)

Con l'Update 3.0 di Genshin Impact e la regione di Sumeru, è stata introdotta la variante Dendro per il/la protagonista dell'action RPG di Hoyoverse (da ora in poi "il Traveler" per comodità), che si sta rivelando sorprendentemente valida per creare dei team pensati per sfruttare le reazioni elementali basate su questo elemento. In questa guida parleremo di quelle che sono a nostro avviso le build migliori per il Traveler di elemento Dendro, offrendovi una panoramica delle sue abilità e consigli per armi, Artifact e team.

Panoramica e priorità talenti Grazie al suo kit di Talenti attivi e passivi, il Traveler Dendro è un perfetto candidato per il ruolo di sub DPS / Supporto di un team basato sulle nuove reazioni elementali introdotte assieme alla regione di Sumeru, in particolare Quicken e Hyperbloom. È uno dei tre personaggi di elemento Dendro attualmente disponibili in Genshin Impact. Le alternative sono Collei, un'arciera 4 stelle che più o meno può ricoprire lo stesso ruolo, e Tighnari, un personaggio 5 stelle maggiormente indicato per il ruolo di main DPS. In tal senso il Traveler sta riscuotendo un grande successo: non solo è un'opzione molto valida ma è anche completamente gratuita, con la possibilità di sbloccare tutti i bonus delle Costellazioni esplorando in lungo e largo Sumeru. Difficile dire come cambierà il meta di Genshin Impact quando arriveranno i prossimi personaggi Dendro dalla versione 3.2 in poi, ma allo stato attuale vale sicuramente la pena aggiungere il Traveler alla squadra, anche solo per facilitare l'esplorazione di Sumeru e completare in scioltezza le nuove sfide dell'Abyss. Fatta questa premessa, passiamo ad analizzare i punti salienti del suo kit. Il punto di forza del kit del Traveler Dendro è rappresentato senza dubbio dall'Elemental Burst "Surgent Manifestation", che genera una sorta di lampada a forma di loto, che infligge costantemente danni di elemento Dendro ai nemici all'interno del suo raggio d'azione per 12 secondi (15 secondi con la Costellazione di livello 2). Quest'abilità ha un buono scaling, è ottima per innescare numerose reazioni elementali e inoltre ottiene degli effetti aggiuntivi quando entra in contatto con altri elementi. Con l'Hydro il raggio d'azione si espande notevolmente, mentre con l'Electro la velocità di attacco aumenta, incrementando il numero di colpi complessivi. Infine, se la lampada entra in contatto con l'elemento Pyro esplode causando danni AoE di elemento Dendro. Quest'ultimo effetto è un'arma a doppio taglio, in fa terminare l'abilità a prescindere dal tempo residuo. Tenete presente che l'Elemental Burst cambia forma solo una volta per ogni singola attivazione, quindi gestite la rotazione della vostra squadra di conseguenza in base alla trasformazione desiderata. L'Elemental Burst del Traveler inoltre diventa ancora più utile grazie al talento passivo "Verdant Overgroth": ogni secondo successivo all'attivazione si accumula un punto del buff "Overflowing Lotuslight" che aumenta l'Elemental Mastery del personaggio attivo in campo di 6 punti, fino a un totale di 60 punti. Tirando le somme si tratta di un'abilità off-field fantastica per supportare i danni della squadra, con un'unica, ma importante pecca, rappresentata dal costo di 80 punti di Energy che richiedono di conseguenza un elevato valore di Energy Recharge. C'è poco da dire invece sul resto del kit del Traveler Dendro: gli attacchi standard non hanno caratteristiche particolari, mentre l'Elemental Skill consiste in un singolo colpo che causa danni Dendro più che discreti in un piccolo raggio AoE di fronte al personaggio. Parlando di Costellazioni vale la pena menzionare il bonus di livello 6, che garantisce un incremento 12% ai danni di elemento Dendro e dell'elemento che innesca una trasformazione dell'abilità (quindi Hydro o Electro), e quello di livello 1, che rigenera 3,5 punti di Energy utilizzando l'Elemental Skill e riduce quindi lievemente i requisiti di Energy Recharge del personaggio. Per quanto riguarda l'ordine di priorità con cui potenziare i Talenti, suggeriamo di concentrarvi fin da subito sull'Elemental Burst e successivamente sull'Elemental Skill. Gli attacchi standard invece sono del tutto trascurabili.

Artefatti e statistiche Per quanto riguarda i migliori Artifact per il Traveler Dendro avete a disposizione più opzioni valide. In generale una delle più gettonate è il set "Deepwood Memories": con due pezzi ottiene un 15% di bonus ai danni Dendro, con quattro invece i nemici colpiti dall'Elemental Skill o Burst vedono decrescere la loro resistenza a questo elemento del 30% per 8 secondi, anche quando il personaggio non è in campo. Non solo questo set aumenta i danni del Traveler, ma anche quelli di un altro personaggio Dendro in squadra, come ad esempio Tighnari. In alternativa c'è il set "Glided Dreams", che garantisce 80 punti di Elemental Mastery con due pezzi, mentre con quattro ogni volta che si attiva una reazione elementale il personaggio ottiene due bonus differenti: 14% di ATK in più per ogni personaggio dello stesso elemento in squadra e 50 punti di Elemental Mastery per ogni personaggio di elemento differente. Se non avete ancora avuto tempo o modo di farmare uno dei due nuovi set di Sumeru esistono delle valide alternative pre-patch 3.0. Se volete potenziare i danni dell'Elemental Burst e aumentare l'Energy Recharge del Traveler vi suggeriamo quattro pezzi "Emblem of Severed Fate", altrimenti "Noblesse Oblige" è un'ottima scelta per potenziare i danni della squadra se non avete assegnato questo set a un altro personaggio. Passando alle statistiche principali degli Artefatti, come accennato in precedenza per il Traveler Dendro è necessario un elevato valore di Energy Recharge per utilizzare la sua Elemental Burst a ogni rotazione, a nostro avviso almeno del 200%. Teoricamente è possibile abbassare questo requisito se avete un altro personaggio Dendro o Raiden Shogun in squadra. Per quanto riguarda il "Sand" dunque la scelta consigliata è Energy Recharge, per il "Circlet" vanno bene i classici Crit Rate e Crit DMG, mentre per il "Goblet" la scelta ricade su un pezzo con Dendro DMG Bonus. Per le statistiche secondarie, l'ordine di priorità a nostro avviso è Crit Rate/DMG, ATK%, Elemental Mastery. Se necessario investite anche in Energy Recharge se non riuscite a raggiungere un livello accettabile combinando "Sand" e statistiche delle armi.

Armi Per quanto riguarda le armi migliori per il Traveler Dendro, l'opzione consigliata è la "Favonius Sword" per via dell'elevato costo dell'Elemental Burst. Offre un bonus di 61,3% all'Energy Recharge e inoltre i colpi critici hanno una probabilità (dal 60 al 100% a seconda del Refinement Rank) di generare particelle elementali che ricaricano l'Energy per la squadra. Se non avete questa spada, l'alternativa è la "Sacrificial Sword": offre lo stesso bonus in termini di Energy Recharge, inoltre colpendo un nemico con l'Elemental Skill c'è una probabilità (dal 40 all'80%) di azzerare il tempo di ricarica dell'abilità. Un'altra arma molto valida è la nuova spada craftabile di Sumeru "Sapwood Blade". Offre un bonus all'Energy Recharge di 30,6%, praticamente la metà delle precedenti opzioni, ma l'effetto secondario garantisce un buff di 60 - 120 punti di Elemental Mastery per tutta la squadra. Ultima ma non per importanza la spada 5 stelle "Freedom Sworn", a patto di riuscire ad accumulare abbastanza Energy Recharge per il Traveler solo con gli Artifact. Quest'arma offre un bonus di 198 punti di Elemental Mastery e aumenta del 10% i danni di chi la equipaggia. Inoltre se il personaggio innesca due reazioni elementali, anche quando non è in campo, attiva un buff per tutta la squadra che aumenta i danni degli attacchi standard del 16% e l'ATK del 20%.