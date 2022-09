Dordogne, abbiamo provato un'avventura dedicata ai ricordi d'infanzia

Molti sono convinti che i ricordi siano elementi oggettivi della memoria. Del resto, eravamo lì, testimoni di un momento, come può la realtà essere diversa dal nostro ricordo? Eppure ricordare è un processo mentale estremamente selettivo, perché siamo noi per primi a decidere, involontariamente, quali sono i dettagli che vogliamo immagazzinare, in base alle nostre sensazioni ed emozioni. Per questo se, ad esempio, cinque persone vivessero la stessa esperienza, produrrebbero cinque ricordi diversi, proprio perché il ricordo è la somma della nostra soggettività riflessa in un evento oggettivo.

Per registrare un suono bisogna puntare verso la fonte sonora il microfono e attivare il tasto con la pressione di un tasto del pad. Una volta ultimata l'azione, la visuale ritorna sullo scenario totale e la bambina è di nuovo libera di esplorare lo spazio attorno a sé. Sparse nel mondo di gioco ci sono numerose parole , che fluttuano nell'ambiente e che vanno collezionate al fine di completare il ricordo. Questi sono posti talvolta in bella vista e altre volte andranno cercati con un po' più di cura. Similmente a quanto accade con le registrazioni, per controllare con più attenzione un luogo specifico, come un cassetto o il ripiano di un tavolo, la visuale si sposta sulla prima persona e ritorna sul totale quando non c'è più nulla d'importante da osservare.

La demo iniziava nella cameretta di Mimì, che viene svegliata dalla nonna per la colazione. In Dordogne il giocatore si muoverà all'interno di livelli con visuale fissa , navigando delle vere e proprie illustrazioni; tutti i fondali sono dipinti a mano ad acquerello, mentre la protagonista rimane spesso staccata dallo sfondo, avvolta da un piccolo contorno bianco a mo' di adesivo. Come prima cosa Mimì, afferra il suo registratore e incide sulla cassetta al suo interno il cinguettio degli uccellini fuori dalla finestra. Quando Mimì compie azioni speciali , come registrare un suono o altre attività che vedremo tra poco, la visuale si sposta in prima persona e il giocatore può guardarsi attorno attraverso lo sguardo della protagonista.

Quella che il giocatore segue è la storia di Mimì , trentenne che torna in Dordogna, una zona della Nuova Aquitania francese, per visitare la casa della nonna, recentemente deceduta. Qui Mimì si troverà circondata dai ricordi d'infanzia , ripensando ai momenti felici e non trascorsi con la nonna. Aymeric Castaing, Founder e CEO di Umanimation che ci ha accompagnati durante la nostra prova di Dordogne, ci ha spiegato che durante l'avventura il giocatore affronterà fasi sia con la Mimì adulta che quella piccina e che le scelte fatte nei flashback influenzeranno ovviamente il presente. La nostra prova tuttavia si è concentrata solo su una parte dell'esperienza di gioco, seguendo la protagonista durante un flashback.

Colazione e passeggiata al fiume

Arrivata al fiume, Mimì si prende un attimo per guardarsi attorno

Scesa per colazione, Mimì si rende conto che le stanze da attraversare per raggiungere la cucina sono troppo buie e non c'è luce per illuminarle; così, armata di candela, si aggira per il soggiorno e la toilette, collezionando tantissime parole relative alle sue emozioni.

Giunta in cucina è tempo di colazione e la visuale passa da un totale della cucina alla prima persona, mettendoci di fronte a un banchetto che, dobbiamo ammetterlo, ci ha suscitato un bell'appetito. Tra marmellate, burro di fattoria, cereali e fette biscottate, la colazione di Mimì è tutt'altro che dolce: la bambina riflette tra sé e sé sul perché si trovi in campagna in quel momento. Mentre la nonna la invita a versarsi il latte e prendere ciò che vuole per la colazione, Mimì pensa ai genitori, che l'hanno lasciata dalla nonna. Lei lì non ci vuole stare, quel burro è troppo giallo e ha un sapore strano. Vorrebbe poter stare a casa sua, ma i suoi genitori non possono tenerla con loro, per via dei continui litigi, e né in campagna né in città Mimì sente di avere un posto.

La colazione finisce in lacrime e per risollevare il morale, la nonna la porta a fare un giro verso il fiume. La passeggiata nel bosco che conduce al fiume, è piena di parole incoraggianti, come "avventura", "coraggio" e "scoperta". Arrivata al fiume Mimì registra il rumore del ruscello e scatta una manciata di foto con una vecchia macchina Polaroid, sempre replicando il passaggio alla prima persona. In queste fasi sarà il gioco a suggerire i soggetti da fotografare e registrare, oltre indicare al giocatore quante parole sono state raccolte, ma saremo sempre noi a decidere come inquadrare i soggetti, oltre a fare foto extra non richieste.