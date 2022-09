PlayStation Plus, settembre 2022: Need for Speed Heat, TOEM e Granblue Fantasy Versus

La selezione del mese è stata apprezzata dai lettori di Multiplayer.it? Secondo il nostro sondaggio , no: il 44% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto da questi titoli e il 20% si è detto poco soddisfatto, per un totale di feedback negativi pari al 64%. Molti hanno espresso la sensazione che Sony abbia un po' rallentato dopo alcuni mesi di grande qualità.

I giochi gratuiti di settembre 2022 di PlayStation Plus comprendono il racer Need for Speed Heat e delle sue gare in diurna e in notturna, dell'originale avventura fotografica TOEM e del picchiaduro a incontri Granblue Fantasy Versus, sviluppato dagli esperti di Arc System Works.

Need for Speed Heat (PS4)

Need for Speed Heat, una gara in notturna

In attesa dell'annuncio del nuovo episodio, Need for Speed Heat potrà senz'altro soddisfare le voglie degli appassionati della serie racer di Electronic Arts, grazie all'accattivante concept delle gare in diurna e in notturna. Arrivati in una nuova città, infatti, avremo l'obiettivo tanto di guadagnare denaro quanto di farci un nome nella scena underground, e potremo riuscire nell'impresa sfidando altri piloti negli eventi legali sotto la luce del sole ma anche nelle corse clandestine dopo il tramonto.

Questa duplice natura conferisce spessore alla progressione, visto che di giorno avremo l'occasione di racimolare il denaro necessario per l'acquisto di nuove vetture e potenziamenti, mentre di notte potremo far salire il nostro indicatore della fama e sbloccare ulteriori contenuti, componenti ed eventi, facendo però molto attenzione alle pattuglie della polizia che controllano le strade, e che ci inseguiranno con grande determinazione qualora dovessero avvistarci.

Il risultato finale è un gioco di guida immediato e divertente, dotato di una campagna molto corposa che risulta essere ben valorizzata dal sistema delle gare in diurna e in notturna, ma che si perde un po' per strada quando si tratta di dare il giusto peso alle auto e al comparto tecnico, che si muove fra alti e bassi: tutti i dettagli nella nostra recensione di Need for Speed Heat.