House of the Dragon: Episodio 1 Stagione 1 gratis sul canale YouTube di HBO con sottotitoli italiani

Con un tempismo alquanto sospetto visto l'arrivo de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, oggi - 2 settembre 2022 - HBO ha pubblicato sul proprio canale YouTube l'intero primo episodio di House of the Dragon. Ora, in modo ufficiale, è possibile vedere l'Episodio 1 Stagione 1 della serie prequel de Il Trono di Spade. Trovate la puntata qui sopra.

House of the Dragon è disponibile in Italia tramite Sky e Now TV. Per chi non è abbonato, è ora possibile vedere la prima puntata direttamente su YouTube, con però un "limite": si tratta solo della versione inglese, con i sottotitoli inglesi. È possibile utilizzare la traduzione automatica dei sottotitoli in italiano e, secondo un nostro breve controllo, pare che il traduttore faccia un discreto lavoro. Non si tratta però della traduzione ufficiale e alcune nomenclature non vengono tradotte. In ogni caso, si tratta di una soluzione accettabile visto che è completamente gratuita.

L'Episodio 1 Stagione 1 di House of the Dragon dura poco più di un'ora e cinque minuti. La descrizione ufficiale recita: "Viserys organizza un torneo per celebrare la nascita del suo secondo figlio. Rhaenyra accoglie lo zio Daemon alla Fortezza Rossa." Il video è disponibile in 1080p.

Vi abbiamo inoltre proposto la nostra recensione dei primi sei episodi di House of the Dragon: "Per chi ha amato Il Trono di Spade nelle sue prime stagioni, così dense d'intrighi e colpi di scena, House of the Dragon è un ritorno in grande stile a un mondo nuovo e familiare al tempo stesso. Sostenuta da un cast eccellente e una cura maniacale per i dettagli, la nuova serie TV ispirata alle opere di George R. R. Martin promette di appassionare il pubblico per settimane, garantendo maggiori certezze in termini di narrativa e risoluzioni."