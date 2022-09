Homeworld 3, trailer del gameplay esteso per lo strategico spaziale

Homeworld 3 è protagonista di un nuovo trailer del gameplay, in versione estesa rispetto a quanto mostrato durante la Gamescom 2022: un'ottima introduzione al gioco, che punterà a rilanciare la celebre serie strategica ad ambientazione spaziale.

In uscita nella prima metà del 2023, Homeworld 3 offrirà un'esperienza ricca di spessore tattico, caratterizzata da meccaniche in tempo reale in cui potremo controllare in maniera diretta la nostra flotta durante le fasi esplorative e le battaglie.

"Hai completa libertà strategica. Enormi relitti spaziali chiamati megaliti portano il terreno 3D sul classico campo di battaglia di Homeworld. Usa i resti in rovina di un'antica civiltà per attirare i nemici in una brillante imboscata o nascondere la tua flotta da potenti nemici", si legge nella sinossi ufficiale.

"Le fortezze brulicano di minacciose torrette e costringono le tue navi a pericolose manovre nelle trincee deietro le linee nemiche. Ma non puoi controllare tutto. Pericolosi fenomeni spaziali come tempeste di particelle e campi di asteroidi metteranno alla prova anche i comandanti più esperti."

Abbiamo provato Homeworld 3 alla Gamescom 2022, definendolo senza dubbio il miglior gioco presente all'evento di Colonia.