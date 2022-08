Homeworld 3: abbiamo provato il miglior gioco della Gamescom 2022?

Non ci stiamo inventando nulla: abbiamo provato Homeworld 3 e non riuscivamo più a smettere. Quando abbiamo finito la demo, ci siamo girati accorgendoci che se ne erano andati tutti via, tranne un ultimo del team Gearbox che cincischiava con il cellulare aspettando che finalmente concludessimo il nostro test.

Lo strategico ipnotizzante

Homeworld 3: musica da brividi, graficone iridiscente e gameplay di qualità. Non vediamo l'ora di giocarci!

Ci abbiamo messo tanto perché era un bel po' che non mettevamo mano a Homeworld e serve tempo per riprenderci confidenza. Inoltre, la prima missione introduttiva ha richiesto un certo impegno e la seconda non è stata naturalmente da meno. Giochi come Homeworld 3 li devi provare in concentrazione, non con la fretta scadenzata dagli appuntamenti, altrimenti finisci per non capirci nulla. All'inizio abbiamo persino temuto che ci mandassero via prima di vedere il nuovo sistema di coperture, una delle novità più grandi di questo seguito, e così i primi minuti li abbiamo passati a giocare con una certa ansia. Non sappiamo esattamente quando e come, eppure deve essere per forza successo qualcosa: a un certo punto, cuffie in testa e hardware top tra le mani, ci siamo totalmente isolati dall'ambiente circostante, salvo "risvegliarci" nella situazione descritta in precedenza.

Homeworld 3, come del resto i suoi predecessori, è uno strategico ipnotizzante. Il trucco è sempre quello: una grafica e un'atmosfera, dettata anche dalla magnifica colonna sonora, in grado di rapire l'utente per trasportalo su una tela siderale dipinta, rigorosamente in tempo reale, da un gameplay che inventa catarifrangenze e traccia scie cromatiche da space opera. Questo gioco è uno dei pochissimi, e senza dubbio il più riuscito e famoso, ad avere adattato le fondamenta del genere degli strategici in tempo reale a mappe totalmente tridimensionali, coniugando la rigorosità del gameplay a battaglie tanto belle da farti trattenere il respiro.

Homeworld 3 come gioco non si discosta molto dai due che lo precedono, ma il suo gameplay si dipanerà attraverso una storia e un cast totalmente nuovi. Ci troviamo molti anni nel futuro, più lontani che in Homeworld 2 e la galassia è minacciata da un nuovo pericolo conosciuto come l'Anomalia, forza oscura che espandendosi ingurgita basi e interi pianeti. Dovremo stringere alleanze, sopravvivere a tradimenti e combattere a denti stretti attraverso una campagna che già dalle prime battute promette faville. Come anticipato, abbiamo avuto modo di provare le prime due missioni del gioco che, sebbene adibite in larga parte a tutorial, ci hanno permesso di osservare molte delle novità proposte da questo atteso seguito.