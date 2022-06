Homeworld 3 è stato rinviato al 2023

Anche Homeworld 3 è protagonista di un posticipo: il gioco di Blackbird Interactive è stato rinviato al 2023, più precisamente alla prima metà del prossimo anno, in base a quanto riferito dagli sviluppatori e dal publisher Gearbox.

"Lanciare Homeworld 3 alla massima qualità possibile è la nostra priorità in Gearbox Publishing e Blackbird Interactive, perché capiamo il posto speciale che questa serie occupa nei cuori dei giocatori", si legge nel comunicato stampa diffuso da sviluppatori e publisher.

Questa passione dai giocatori è ciò che ci spinge a lavorare e continuare a farlo anche per un periodo di tempo aggiuntivo, cosa che ci consentirà di poter mantenere la nostra promessa di qualità pur rimanendo in un ambienta di lavoro salubre e sostenibile per tutti i coinvolti".

Homeworld 3, un'immagine

Insomma, il punto principale è riuscire a raggiungere un livello qualitativo soddisfacente senza incappare nel crunching, vera e propria piaga dello sviluppo videoludico.

Se a questo uniamo i soliti problemi organizzativi che derivano dall'attuale situazione mondiale, con la pandemia da Covid che va e viene, si capisce perché anche Homeworld 3, come molti altri giochi, abbia bisogno di più tempo del previsto. Il gioco era atteso per quest'anno, come riferito con il trailer dai The Game Awards 2021, ma si farà attendere un po' più a lungo, fino alla prima metà del 2023.