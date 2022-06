The Boys: Stagione 4 confermata da Amazon Prime Video, la serie TV continuerà

The Boys è stato rinnovato per una Stagione 4, garantendo così una continuazione della serie TV di Amazon Prime Video anche oltre l'attuale Stagione 3, che non rappresenterà la conclusione della storia.

Amazon Studios e Sony Pictures hanno trovato l'accordo per portare avanti le riprese anche per un The Boys 4, anche se al momento non ci sono tempistiche precise o caratteristiche per la prossima stagione.

Questo arriva anche a conferma del successo di The Boys 3, che a quanto pare ha visto una notevole crescita in termini di pubblico: gli spettatori sono cresciuti del 17% rispetto alla Stagione 2 e del 234% rispetto alla Stagione 1.

Questo significa che l'attuale stagione della serie ha funzionato come forte richiamo per attirare nuovo pubblico, che ovviamente si ritroverà a recuperare anche le due stagioni precedenti, considerando come la storia sia lineare e fortemente interconnessa tra le varie stagioni della serie.

Non ci sono informazioni sui contenuti di una Stagione 4 di The Boys, anche se la storia dovrebbe continuare a seguire, sebbene reinterpretandola piuttosto liberamente, quella della graphic novel originale di Garth Ennis e, si suppone, il nucleo centrale del cast sia destinato a rimanere lo stesso anche per la prossima stagione. Se volete sapere la nostra, vi rimandiamo allo speciale con le nostre prime impressioni sul ritorno dei supereroi di Prime Video.