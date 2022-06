The Boys 3, le nostre prime impressioni sul ritorno dei supereroi di Prime Video

Questo, però, non è proprio positivo al 100%, come potete appurare leggendo le nostre prime impressioni di The Boys 3 . Come al solito manterremo gli spoiler al minimo per non rovinarvi la sorpresa, ma se non avete ancora visto la seconda stagione, non proseguite la lettura perché saremo costretti a fare il punto della situazione per contestualizzare la nostra analisi.

Ricominciare da capo

The Boys 3, Hughie si è trovato un nuovo lavoro

Il finale della seconda stagione di The Boys scuoteva il cast alle fondamenta, cambiando pesantemente le carte in tavola per alcuni personaggi che ritroviamo a un anno di distanza dal fatidico scontro con Stormfront in scenari decisamente diversi. Hughie lavora per la Neuman - senza sapere che la deputata si oppone pubblicamente alla Vought, ma usa i suoi poteri segreti per far fuori gli oppositori - e convive con Starlight, che nel frattempo si è adeguata alla sua nuova posizione di risalto nei Sette.

I Boys si sono spaccati, o meglio: Frenchie e Kimiko continuano a lavorare con Butcher, che però sembra addolcitosi dopo aver preso in carico il figlio di Patriota, mentre Marvin sta cercando di ricostruire un rapporto con la figlia. Questo però non significa che non continuino a dare la caccia ai Super che trasgrediscono la legge, come succede con Termite all'inizio della premiere, in una delle scene più grottesche ed eccessive che abbiamo visto nella serie di Prime Video.

Poi ci sono i Super, o quel che ne resta. Come abbiamo detto, Starlight è diventata praticamente il volto dei Sette, Queen Maeve si è fatta da parte e A-Train sta cercando ancora di reinventarsi dopo i suoi continui fallimenti. Stormfront è fuori dai giochi, tant'è che il cammeo di Charlize Theron la sostituisce nel rimaneggiamento de "L'alba dei Sette" che prende in giro tutta la debacle sulle versioni di Zack Snyder e Joss Whedon del film Justice League. E infine abbiamo Patriota, sempre più borderline, sempre più inquietante: Anthony Starr è veramente grandioso e restituisce un'interpretazione da brividi di questo Superman disturbato e in perenne procinto di perdere la testa. O staccarla agli altri. Fate voi.

The Boys 3, Patriota è sempre più pazzo

Dunque tutto sembrerebbe essere cambiato, finché non si ricomincia a parlare di Soldatino, un Super creduto morto che potrebbe nascondere il segreto per eliminare Patriota. E allora si torna a indagare su due fronti, mentre la Vought tesse trame rischiosissime per riabilitare la propria immagine pubblica tra reality show, stunt pubblicitari e intrighi politici.

La nuova stagione comincia un gioco delle parti che muove tante sottotrame contemporaneamente, facendole convergere nella stessa direzione. Il commento sociale è ai massimi livelli e ce n'è per tutti i gusti: le polemiche sulla distribuzione delle armi negli Stati Uniti, l'ossessione per le percentuali di gradimento, l'onnipresente spettro neanche tanto mal celato del razzismo, l'impatto dei social network e la loro capitale importanza in ogni dinamica comunicativa.