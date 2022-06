Unreal potrebbe essere il prossimo gioco rimasterizzato da Nightdive Studios

NightDive Studio vorrebbe rimasterizzare il primo Unreal come suo prossimo progetto. A dirlo è stato il CEO della compagnia, Stephen Kick, che ne ha parlato su Twitter con dei giocatori che si chiedevano come mai non ci fossero in programma giochi della serie Unreal fatti con le nuove versioni dell'Unreal Engine.

Kick ha anche svelato qualche dettaglio sul progetto. Intanto pare che la macchina sia già in moto, nel senso che NightDive ha chiesto a Cliff Blezinsky, uno degli sviluppatori di Unreal, da tempo fuori da Epic Games, di intercedere presso Epic Games, più precisamente con il capo della compagnia, Tim Sweeney, per poter avviare la lavorazione del gioco.

Kick ha anche chiesto ai suoi seguaci social di inviare dei messaggi a Sweeney per convincerlo ad accettare. Evidentemente c'è un po' di reticenza a concedere la rimasterizzazione del gioco che di fatto ha lanciato Epic Games nell'Olimpo dei grandi team di sviluppo mondiali, all'epoca in diretta concorrenza con ID Software e 3D Realms.

Del resto NightDive Studios è la software house giusta per occuparsi di un lavoro del genere, vista l'esperienza fatta con le rimasterizzazioni. In particolare recentemente ha realizzato quella di Quake, che è stata accolta in modo più che positivo dalla comunità.

Che aggiungere? Speriamo che il progetto vada in porto, perché Unreal è uno di quei giochi che merita davvero di essere rimasterizzato. Sarebbe bello vedere il gioco con cui è nato l'Unreal Engine sfruttare, anche se in minima parte, l'Unreal Engine 5.