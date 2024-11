Unreal e Unreal Tournament sono stati liberati e ora sono gratuiti per sempre

Quindi ora è possibile scaricare Unreal Tournament - Game of the Year Edition e Unreal Gold Edition senza paura di incorrere nel reato di pirateria.

A darne la notizia è stato UnrealGGecko, un rappresentante della comunità che segue ancora la serie, ormai congelata da anni, nonostante stia per tornare in un episodio della serie TV Secret Level .

Dove scaricarli

Unreal è uno sparatutto in prima persona con una campagna single player e un lato multiplayer, nato per fare concorrenza diretta ai vari Doom e Quake di id Software. Era caratterizzato da un aspetto grafico per l'epoca eccezionale e da un'intelligenza artificiale dei nemici molto avanzata. Unreal Tournament fu uno dei primi sparatutto in prima persona solo multiplayer (insieme a Quake III Arena), incentrato sull'abilità dei giocatori.

Attualmente l'installer dell'Internet Archive supporta Windows dalla versione 7 in poi. Presto dovrebbero arrivare degli installer compatibili con Linux e macOs.

Da notare che sono disponibili anche gli hash delle iso che permettono di verificare l'autenticità dei dischi.

Insomma, finalmente la comunità che ha mantenuto in vita i due giochi finora, ha avuto carta bianca e può uscire dall'ombra, continuando a fare il suo con maggiore tranquillità per conservarli.