Vediamo il teaser trailer dell’episodio di Unreal Tournament di Secret Level

Amazon Prime ha pubblicato il teaser trailer dell'episodio della nuova serie Secret Level , dedicato a Unreal Tournament , lo sparatutto online di Epic Games che, insieme a Quake 3 Arena, fece da apripista per i giochi d'azione solo online. Il video riprende quella che era l'introduzione stessa del gioco, ovviamente modernizzandola e aggiungendo moltissimi dettagli. Da notare che anche il testo della voce off è quello che introduceva i giocatori al primo Unreal Tournament nel 1999.

La serie rivive in forma di fiction

Secret Level è una serie di Amazon Prime in arrivo il 10 dicembre 2024, con ogni episodio dedicato a un videogioco differente, tra cui Mega Man, Sifu, Concord e altri, tutti realizzati con l'Unreal Engine. In totale avrà 15 episodi diversi, tutti in qualche modo autonomi, considerando le differenze di scenario di ciascuno.

Uscito originariamente nel 1999, Unreal Tournament, nonostante non sia passato alla storia per le sue virtù narrative, aveva in realtà alle spalle una mitologia molto solida, scritta da Cliff Bleszinski.

Il gioco ha avuto diversi seguiti, compreso un tentativo di trasformarlo in un free-to-play fallito miseramente per mancanza di giocatori. Il problema riscontrato da Epic Games fu che, trattandosi di un gioco incentrato sulle abilità individuali, capace oltretutto di offrire un margine di miglioramento davvero enorme, non riuscì ad attirare il grande pubblico, che di suo va alla ricerca di soddisfazioni più immediate, in contesti meno opprimenti. Così il progetto fu cassato prima di arrivare alla sua conclusione, con il team di sviluppo che fu impiegato a tempo pieno sul più amichevole Fortnite.

Speriamo comunque che Secret Level sia l'occasione per far tornare in vendita i vecchi giochi della serie, che non meritano di sparire nell'oblio.