F-Zero GP Legend e F-Zero Climax arrivano su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Nintendo ha aggiunto due nuovi classici al catalogo dei giochi offerti con l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo . Si tratta di F-Zero GP Legend e F-Zero Climax, due F-Zero usciti su Game Boy Advance. Saranno disponibili a partire dall'11 ottobre 2024, per la gioia di tutti quelli che amano questa serie e per chi potrà conoscerla meglio.

Dettagli

Usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004, GP Legend e Climax rappresentano gli ultimi due capitoli della serie F-Zero sviluppati per Game Boy Advance. Oltre alle classiche modalità Grand Prix e Time Attack, GP Legend vanta una modalità storia e un ampio roster di piloti.

F-Zero Climax, invece, non era mai stato portato in occidente, rendendo questa la prima volta in cui sarà ufficialmente disponibile al di fuori del Giappone. Caratterizzato da un editor di circuiti, è inoltre l'ultimo episodio inedito della serie. Dopo la sua uscita, abbiamo dovuto aspettare 19 anni per un nuovo capitolo, decisamente atipico: F-Zero 99 del 2023, uscito su Nintendo Switch.

Come già accennato, entrambi i giochi saranno disponibili solo per gli abbonati che avranno sottoscritto anche il Pacchetto di espansione di Nintendo Switch Online, un livello premium che offre vantaggi aggiuntivi, tra cui l'accesso a classici giochi per Nintendo 64 e a determinati DLC per alcuni titoli di Nintendo Switch.

Piano Durata Prezzo Piano Individuale 1 mese 3,99€ Piano Individuale 3 mesi 7,99€ Piano Individuale 12 mesi 19,99€ Piano Famiglia (fino a 8 account) 12 mesi 34,99€ Piano Individuale + Pacchetto Aggiuntivo 12 mesi 39,99€ Piano Famiglia + Pacchetto Aggiuntivo 12 mesi 69,99€

Ma questa non è l'unica novità per i fan di F-Zero, perché il già citato F-Zero 99 sarà aggiornato alla versione 1.5 che aggiungerà un nuovo campionato, cinque tracciati e dei nuovi adesivi per le macchine. F-Zero 99 è disponibile per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online.