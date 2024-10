Epic Games riduce le sue commissioni per i giochi Unreal Engine lanciati da subito sull’Epic Games Store

Epic Games ha annunciato la riduzione delle sue commissioni, o royalty che dir si voglia, sui giochi sviluppati usando l'Unreal Engine e lanciati da subito sull'Epic Games Store, rendendo ancora più conveniente l'uso del suo engine e del suo negozio per sviluppatori ed editori. Quindi non prenderà più il 5%, ma il 3,5% dei ricavi.

Le condizioni per ottenere lo sconto, già espresse, sono che i giochi siano sviluppati con l'Unreal Engine, che come saprete è una tecnologia di Epic Games, e che vengano lanciati su Epic Games Store in contemporanea all'arrivo negli altri negozi, come GOG, i negozi mobile e Steam.