Epic Games denuncia Google e Samsung per l'Auto Blocker: nuova battaglia in tribunale

Si tratta, in definitiva, di un'altra puntata della lunga guerra di Epic Games agli store proprietari e ai "walled garden" proposti dai grandi produttori di hardware e software, che a detta della compagnia di Tim Sweeney impediscono una concorrenza leale attraverso sistemi non regolari, oltretutto in combutta tra Google e Samsung in questo caso.

Epic Games ha deciso di denunciare Google e Samsung per l'utilizzo dell' Auto Blocker , un sistema che, in base a quanto riferito dai produttori, dovrebbe proteggere gli utenti dall'eventuale installazione di malware ma che, secondo la compagnia videoludica, si limita a bloccare tutto il software che non passi attraverso gli store ufficiali .

Fortnite sotto attacco?

L'oggetto del contendere è dunque l'Auto Blocker, per Google e Samsung uno strumento di sicurezza per gli utenti, mentre per Epic Games solo un altro metodo per impedire il libero accesso a contenuti che esulano dagli store standard.

Questo, ovviamente, va a colpire anche i prodotti di Epic come Fortnite, visto che è richiesto il blocco del software in questione per poter procedere all'installazione di questo.

Samsung, in particolare, ha recentemente introdotto l'Auto Blocker per impedire il side-load di software, risultando però in un ostacolo anche all'installazione di Fortnite, in quanto blocca tutti i software che non provengono dal Samsung Store o dal Google Store.

Secondo Tim Sweeney ed Epic Games, questo sarebbe un comportamento anti-concorrenziale, perché sebbene ponga un problema facilmente risolvibile, rappresenta comunque un ostacolo alla libera concorrenza, e pone anche dubbi, negli utenti, sulla sicurezza del software di terze parti. A questo punto, attendiamo di vedere come si svilupperà la questione in ambito legale.