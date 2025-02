Unreal Engine 5 ha fatto passi da gigante su Mac con il supporto per Apple Silicon

Nonostante l'ormai consolidata inimicizia tra Epic Games e Apple, maturata all'interno della lunga diatriba su Fortnite e la possibilità di utilizzare store esterni da quello ufficiale, Unreal Engine 5 si è comunque recentemente evoluto in maniera sostanziale per accogliere diverse novità su Mac, grazie al supporto nativo per Apple Silicon.

Fino a qualche tempo fa, il celebre motore grafico di Epic Games si trovava in una posizione piuttosto arretrata in ambito Mac, considerando che molte delle sue caratteristiche non erano supportate su processori con architettura ARM di Apple Silicon, dunque le nuove versioni della serie "M", ma la situazione è cambiata in maniera radicale di recente.

Non siamo ancora alla piena parità rispetto al supporto offerto alla piattaforma Windows, ma sono stati comunque fatti passi da gigante, con l'obiettivo di raggiungere un livello simile e dunque un'esperienza più omogenea per tutti gli sviluppatori e gli utenti.