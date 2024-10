Il nuovo video di gameplay di Silent Hill 2 remake confronta il boss Flesh Lip del 2001 con quello del 2024

Konami e Bloober Team hanno insistito più volte, in vista del lancio del remake di Silent Hill 2 , che il gioco sarà abbastanza fedele all'originale del 2001, anche se modernizzerà pesantemente l'esperienza da diversi punti di vista, rendendo ad esempio meno legnoso il combattimento . A dimostrarlo arriva un nuovo video, in cui vengono confrontati i combattimenti contro il boss Flesh Lip del 2001 e del 2024 .

Più dinamismo

Effettivamente combattere non era la parte migliore del titolo originale di Konami e il nuovo sistema appare decisamente più dinamico e adatto ai tempi che corrono.

Detto questo ci preme di sottolineare che il video contiene delle anticipazioni su Silent Hill 2, come potete immaginare anche da soli, quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo.

Dato il dovuto avviso, il filmato è anche un ottimo modo per verificare come tante cose siano rimaste identiche all'originale, al netto della modernizzazione. Vediamo innanzitutto l'incontro tra James e Laura al Brookhaven Hospital. Noterete che il dialogo tra i due è stato mantenuto per la gran parte immutato e include anche la famosa espressione "fartface".

Per quanto riguarda i Flesh Lip, che seguono la scena di Laura, le modifiche si fanno più evidenti. Intanto nel 2024 si affronta un solo nemico invece dei due del 2001. Inoltre la creatura ha lo stesso design, ma ora i giocatori devono farla cadere a terra per poi spaccare la sua gabbia, i cui resti diventano una vera e propria arma.

Per il resto vi ricordiamo che Silent Hill 2 sarà lanciato l'8 ottobre 2024 su PS5 e PC.