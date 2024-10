Gli avvocati di Nintendo colpiscono duro i canali YouTube che mostrano i giochi della compagnia emulati

L'ultima mossa della compagnia è però particolarmente forte e significativa, per tutto ciò che implica. Sostanzialmente ha emesso una contestazione di copyright contro l'ottimo Retro Game Corps , un canale YouTube che recensisce console portatili che emulano i vecchi sistemi, come quelle di AYANEO, Anbernic e Retroid.

Nintendo è nota per difendere con le unghie e con i denti le sue proprietà intellettuali e i suoi brevetti, potendo contare su di un team legale di prim'ordine. Le azioni degli avvocati di Nintendo contro hacker, giochi amatoriali ispirati a quelli della compagnia, emulatori e contenuti video che affermano violare i loro diritti sono talmente numerose che è difficile contarle tutte. Parliamo di cause e diffide varie, alcune delle quali recentissime, come quella agli sviluppatori di Palworld , o come l'abbattimento di Ryujinx , il più noto emulatore di Nintendo Switch sulla piazza, dopo il precedente abbattimento dello Yuzu.

Quando gli avvocati di Nintendo bussano alla tua porta...

Nemmeno a dirlo tra i sistemi emulati ci sono NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 e così via, arrivando in alcuni casi perfino al Wii U. Il canale mostra semplicemente come funzionano i loro giochi su hardware di terze parti, sottolineandone spesso i problemi e aiutando i consumatori a scegliere cosa acquistare.

A dare l'annuncio dell'attacco di Nintendo è stato il canale stesso: "Odio fare post di questo tipo, ma stamattina ho ricevuto un altro copyright strike. Dovrò cambiare il modo in cui realizzo i video." Russ, il proprietario del canale, si è visto rimuovere un video su richiesta di Nintendo, video collegato all'emulazione dei suoi giochi, avverando le sue peggiori paure, ossia quella di essere preso di mira dalla casa di Mario, come spiegato da egli stesso: "Il mio video su Wii U è stato rimosso e ho ricevuto un altro copyright strike, anche se non era diverso da tutte le demo e recensioni tecniche che ho fatto su questo canale in passato."

Russ sta valutando se contestare la rimozione, facendo rientrare il suo video nel fair use, poiché "aveva scopi educativi, era di natura trasformativa e non aveva [effetto] sul mercato - era una dimostrazione di una console non più in vendita". Tuttavia, dice anche di essere "riluttante ad aprire un vaso di Pandora con una società multimiliardaria, poiché il loro passo successivo sarebbe quello di intentare un'azione legale". Chi può permettersi di sostenere un'azione legale contro una multinazionale di questi tempi?

In breve, Retro Game Corps non mostrerà più giochi di Nintendo durante i suoi video. Un vero peccato, perché erano ottimi per le dimostrazioni dell'hardware. Inoltre, per precauzione sta oscurando tutti i contenuti di Nintendo nei suoi video precedenti. Purtroppo non può fare altrimenti, per non rischiare il bando completo del canale.