L'emulatore di Nintendo Switch Ryujinx è stato rimosso, ma pare che non c'entrino gli avvocati di Nintendo

Cosa è successo?

In realtà il team ha comunicato che in questo caso Nintendo non è responsabile dell'accaduto. Semplicemente pare che ci sia un problema non meglio identificato con Github, in via di risoluzione, come spiegato dagli sviluppatori su Discord e Reddit. Insomma, i sospetti contro Nintendo erano davvero forti, considerando i precedenti della compagnia e il suo amore per i tribunali, di cui è una fervente frequentatrice, ma in questo caso pare che non sia responsabile..

Nella notizia originale abbiamo scritto che molti temevano che Ryujinx avesse fatto la fine di Yuzu, altro celebre emulatore per Nintendo Switch abbattuto lo scorso anno. Abbiamo anche specificato che era mera speculazione, considerando la mancanza di informazioni ufficiali, arrivate successivamente.

Ai tempi dell'abbattimento di YuZu, molti ipotizzarono che Nintendo volessere spianare la strada alla sua nuova console, togliendo di torno gli emulatori più performanti di Nintendo Switch, molti dei quali purtroppo gestiti in modo non proprio trasparente. Molti si chiesero se prima o poi anche Ryujinx avrebbe fatto la stessa fine, nonostante sia un progetto open source. Per adesso pare di no.