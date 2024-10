Per uno sviluppatore veterano è plausibile che Concord sia costato 400 milioni di dollari

Lo sviluppatore veterano Mark Darrah, noto per aver lavorato alla serie Dragon Age con BioWare, ha definito plausibile che Concord sia costato complessivamente 400 milioni di dollari. Non ne ha la certezza, naturalmente, ma non ci vede niente impossibile. Le sue affermazioni sono arrivate nell'ultimo episodio del suo podcast, "Mark Darrah on Games", in cui condivide il suo punto di vista da interno sull'industria dei videogiochi e il mondo dello sviluppo.

Darrah, che ha svolto più volte il ruolo di produttore esecutivo nei suoi 23 anni passati nella compagnia di Mass Effect, e che quindi ha una certa competenza sulla questione "costi di sviluppo", ha iniziato la sua analisi ricordando a tutti che non è un dipendente di Sony e che quindi ciò che avrebbe detto non sarebbe stato basato su informazioni interne. Dopo la dovuta premessa, ha esaminato i dati pubblici di Concord, tra cui la data di inizio dello sviluppo, che cade nel 2018, e i suoi 15 mesi in alpha, facendo infine una stima approssimativa.