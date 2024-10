Presto Sea of Stars sarà tradotto in italiano

Difficile dire se fosse una battuta o meno (quella delle due ore), ma l'importante è che prima o poi anche chi non conosce le altre lingue supportate dal gioco, possa godersi Sea of Stars.

Sabotage Studio, gli sviluppatori di Sea of Stars , hanno annunciato che presto il gioco sarà tradotto in italiano . Quanto presto? Difficile dirlo, visto che la dichiarazione è stata fatta poco fa su Twitch, dove non è stato spiegato altro, a parte che la scelta di aggiungere il supporto per la nostra lingua è stata fatta due ore prima dello streaming, immaginiamo dopo le opportune valutazioni sulla fattibilità dell'aggiunta.

Un gioco ben supportato

Sea of Stars è un gioco di ruolo giapponese sviluppato in occidente, accolto benissimo dai giocatori tanto da vendere milioni di copie. Disponibile per PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Xbox One, racconta una storia originale cui partecipano decine di personaggi, ed è caratterizzato dal rispetto tottale per i classici del genere, cui guarda con religiosa partecipazione.

In linea di massima è piaciuto molto, come dimostrano le recensioni ricevute in tutto il mondo e l'apprezzamento dimostratogli dai fan su Steam, dove ha l'88% di recensioni positive delle quasi 9.000 ricevute. Anche la nostra recensione lo ha decisamente lodato.

Recentemente è stato annunciato l'arrivo dell'aggiornamento Dawn of Equinox, che sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2024 e completerà l'esperienza, in qualche modo, rendendo Sea of Stars ciò che non è potuto essere al lancio.