Sea of Stars otterrà presto un grosso aggiornamento gratuito con co-op locale e modifiche ai combattimenti

È passato un anno dall'uscita di Sea of Stars, ma l'RPG di Sabotage Studios continua a ricevere supporto, con un nuovo grosso aggiornamento gratuito in arrivo a novembre che aggiunge la modalità cooperativa locale e modifiche ai combattimenti.

L'update si chiama Dawn of Equinox e ha la data di uscita fissata per il 12 novembre su PC e console, portando con sé diverse novità che riguardano il multiplayer, i combattimenti e qualcosa anche per gli appassionati di speedrunning, viste le aggiunte previste.

Prima del lancio di Throes of the Watchmaker, la grossa espansione prevista per il 2025, ci sarà dunque spazio per vari aggiustamenti e nuove introduzioni in questo nuovo update previsto per novembre.