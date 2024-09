ASUS ROG Zephyrus G16: la recensione del laptop da gaming con processori AMD Zen 5 Strix Point

ROG Zephyrus G16 torna in una versione più matura, che ha le carte in regola per soddisfare le esigenze di videogiocatori e creator, in virtù di un design unibody che salta subito all'occhio, di prestazioni solide e di un rapporto qualità/prezzo interessante. Ancora una volta il concorrente di riferimento va identificato nel MacBook Pro 16 di Apple. Scopriamo insieme l'ultimo arrivato della lineup di ASUS.

Abbiamo infatti messo alla prova i nuovi modelli equipaggiati con i processori Zen 5 di AMD della gamma Strix Point, in particolare il Ryzen AI 9 HX370 accompagnato da NPU XDNA e dalle ormai immancabili capacità di calcolo dedicate all'intelligenza artificiale, nonché dalla nuova GPU integrata Radeon 890M in grado di riservare qualche sorpresa per il gaming a 1080p.

Sul finire della primavera abbiamo analizzato nel dettaglio il nuovo ROG Zephyrus G14 , un laptop da gaming fortemente votato alla creatività che si è rivelato come uno dei migliori dispositivi della sua categoria. A qualche mese di distanza torniamo a parlare di Zephyrus, questa volta in riferimento al "fratello maggiore" della famiglia: ROG Zephyrus G16 GA605 che com'è facile intuire, è la versione da 16 pollici della gamma che porta in dote tutte le migliorie tecniche e di design già descritte in precedenza ma con una fondamentale novità.

Proprio come nel modello con diagonale più corta e al contrario delle versioni con processori Intel, Zephyrus G16 limita la scelta della GPU dedicata, che si ferma alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop da 105W (inclusi 20W di Dynamic Boost), accompagnata da 8 GB di RAM GDDR6 e da una frequenza di picco fissata a 1605 MHz che in modalità turbo può toccare i 1655 MHz. Non manca il supporto a tutte le più recenti tecnologie del team verde, tra cui spiccano il DLSS, il Frame Generation e il pacchetto di funzionalità Max-Q.

Le novità della nuova APU non si fermano qui: il nuovo arrivato di casa AMD può infatti contare su una iGPU piuttosto performante. Grazie a 16 CU dedicate e all'architettura RDNA 3.5, Radeon 890M può tranquillamente sostenere i più svariati utilizzi quotidiani, arrivando persino ad essere una valida alleata nelle operazioni di editing più semplici e addirittura nel gaming a 1080p, fattore che comporta un sensibile vantaggio in termini di autonomia nel caso in cui si voglia utilizzare il laptop senza l'ausilio dell'alimentatore.

Il recente cambio di nomenclatura adottato da AMD per i suoi chip più recenti, anticipa la presenza della NPU basata su architettura XDNA che, rispetto alla precedente generazione, è in grado di elaborare fino a 50 TOPs, sgravando quindi la CPU da tutti i carichi di lavoro riservati all'intelligenza artificiale e consegnando all'utente finale un laptop in grado di supportare tutte le funzionalità di Windows Copilot, nonché delle applicazioni che fanno largo uso di questa componente.

Come abbiamo accennato in apertura, le specifiche tecniche di ROG Zephyrus G16 GA605 si differenziano dalla versione 14 pollici per quanto riguarda la CPU e alcune altre piccole migliorie. Il processore AMD Ryzen AI 9 HX370 della famiglia Strix Point è basato su architettura Zen 5 ed è equipaggiato con 12 core e 24 thread ad una frequenza base di 2.0 GHz che in boost può arrivare fino a 5.1 GHz mentre il TDP base è fissato a 28 Watt.

Da segnalare, ancora una volta, l'ottima qualità costruttiva del dispositivo, che restituisce una sensazione premium non solo nell'aspetto ma anche al tatto. La cerniera permette di aprire il display con un solo dito, garantendo al contempo la stabilità generale, anche se non è possibile raggiungere un angolo di 180°. Per concludere, la maturazione della gamma Zephyrus trova la sua massima espressione in questo dispositivo: bello, elegante e solido.

La tastiera retroilluminata a una zona e tre livelli di luminosità, personalizzabile tramite Armoury Crate, è caratterizzata da 4 tasti rapida per la regolazione del volume, per l'attivazione/disattivazione del microfono e per l'accesso diretto al software proprietario. Nel complesso la digitazione risulta piuttosto comoda, anche se per l'utilizzo gaming la dimensione ridotta di alcuni tasti, come le frecce direzionali, potrebbe non risultare agevole a tutti i giocatori. La tastiera rimane comunque molto silenziosa ed offre un ottimo feedback. Ottimo anche il trackpad, che raggiunge dimensioni di 15 x 10 cm e che risulta comodo per tutti gli utilizzi.

Rimane invariato lo chassis unibody in alluminio , così come ritorna l'elegante Slash Lighting in grado di segnalare la presenza di notifiche anche quando il dispositivo è chiuso.

Al di là di queste piccole mancanze, il display del nuovo Zephyrus G16 si rivela un fedele alleato per la visione dei contenuti multimediali e per le operazioni di editing più impegnative.

Il software proprietario Armoury Crate permette di selezionare diversi profili colore, tra i quali spiccano per fedeltà il preset Nativo e Display P3. Tuttavia emergono alcuni problemi ogni qual volta si passa da un contenuto SDR a un contenuto HDR: la gestione dei profili di Windows è infatti ancora acerba e finisce spesso per disattivare la configurazione selezionata, obbligando l'utente a reimpostare tutto manualmente.

Proprio come nel caso del fratello minore, il pannello di Zephyrus G16 è capace di restituire immagini nitidissime e colori brillanti, mantenendo al contempo una buona fedeltà cromatica. In modalità SDR abbiamo registrato una luminosità media di 420 nit, mentre con i contenuti HDR il livello si alza fino a 460 nit (sebbene ASUS dichiari un picco massimo di 500 nit ). Rimangono invariate le criticità, se così vogliamo definirle: sul fronte della luminosità infatti, lo Zephyrus non riesce a tenere il passo della concorrenza ed in particolare del MacBook Pro 16 che sfiora addirittura i 1600 nit.

Proprio come nella versione da 14 pollici, il sistema audio è composto da 6 moduli , suddivisi in 4 woofer da 2W e 2 tweeter da 2W, tutti disposti agli estremi della tastiera, ed è in grado di restituire un audio brillante e potente, tanto da riuscire a competere con i quotatissimi MacBook Pro 16 e a sbaragliare, ancora una volta, la concorrenza. Il comparto viene completato dal supporto alla Smart Amp Technology di ASUS e a Dolby Atmos, che consentono al laptop di esprimere un suono pulito e, all'occorrenza, virtualizzato degnamente. La bontà del sistema è tale da rendere superfluo il ricorso a soluzioni esterne per l'utilizzo quotidiano e per l'ascolto di film e musica.

Per darvi un'idea delle limitazioni energetiche imposte dai profili è bene sottolineare che il profilo Silenzioso setta il TDP intorno ai 42W e il TGP intorno ai 60W, il profilo Prestazioni ha un TDP di 70W e un TGP di 80W, mentre il profilo Turbo fissa il TDP a 80W e il TGP a 100W. Tutto questo con uno scarto significativo, in termini di risultati, soprattutto dal punto di vista grafico.

Benchmark sintetici

Per mettere alle strette il laptop abbiamo utilizzato i principali benchmark disponibili sul mercato, come Cinebench, PCMark, 3DMark e in ultimo Procycon per i test sull'IA.



Il software proprietario Armoury Crate permette di configurare a puntino il laptop

Il processore AMD Ryzen AI 9 HX370 della famiglia Strix Point con architettura Zen 5 ha riservato le sorprese maggiori, mettendosi in mostra come uno dei migliori chip mai equipaggiati su un laptop e superando non solo i suoi predecessori, ma anche le CPU top di gamma della concorrenza (ovviamente sulla stessa fascia di prezzo/caratteristiche). Le prestazioni dell'ultimo arrivato della casa rossa sono eccezionali sia in single core che in multi core e il ROG Zephyrus G16 in analisi supera la versione con Intel Core Ultra 9 185H di circa il 20%, mantenendo tra l'altro prestazioni costanti anche con carichi di lavoro pesanti e prolungati, senza problemi di stabilità e throttling.

I numeri restituiti dai vari benchmark dimostrano la bontà del Ryzen AI 9 HX370 e lo caratterizzano come un processore in grado di svolgere tanto le operazioni quotidiane, quanto di elaborare i più complessi carichi di lavoro che derivano dall'editing audio/video e soprattutto dal gaming.

Nel complesso, il buon lavoro svolto da AMD con questa nuova generazione di chip si riflette in un aumento di prestazioni medio che oscilla, a seconda dell'uso, tra il 5% e il 15% rispetto alla famiglia Hawk Point e persino rispetto ai Meteor Lake di Intel, senza tuttavia toccare le vette raggiunte dalle CPU Intel HX e dall'ancora più prestante Apple M3.

Da questo punto di vista, la costanza del laptop ASUS è riscontrabile anche con l'utilizzo a batteria: le prestazioni rimangono infatti costanti nel tempo, con un deciso declino solo intorno al 20% di autonomia residua, a causa della limitazione di wattaggio imposta dal sistema che ferma il TDP a 19W.

In virtù della NPU basata su architettura XDNA 2, ROG Zephyrus G16 supporta tutte le più recenti funzionalità IA di Windows, con tanto di tasto Copilot dedicato sulla tastiera. Tuttavia, il vantaggio di avere un chip dedicato all'elaborazione dei carichi di lavoro destinati all'intelligenza artificiale non sembra ancora essere un vero plus, soprattutto per un prodotto destinato al gaming e alla creatività: sebbene i benchmark relativi alla CPU abbiano comunque mostrato buoni risultati, l'ingombrante presenza di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop surclassa facilmente le capacità della NPU dedicata. L'ausilio di un co-processore neurale si fa sentire soprattutto in termini di consumi e autonomia, in particolare quando si utilizza il dispositivo a batteria e si fa largo uso delle funzionalità integrate in Windows e in alcuni software di editing (a patto, ovviamente, di rinunciare a qualcosa in termini di velocità di esecuzione).

Sul fronte grafico, i 105W concessi alla GPU del team verde (rispetto ai 90W della corrispettiva equipaggiata sul G14) si riflettono in prestazioni migliori, anche se con uno scarto decisamente ridotto. ROG Zephyrus G16 è un laptop ideato per dare il meglio alla risoluzione nativa "2.5K", riuscendo tranquillamente a gestire le attività lavorative e le operazioni di editing fino a 4K, senza però toccare le stesse vette lato gaming. Va da sé che il supporto a tecnologie come DLSS, Frame Generation e Ray Reconstruction, risultano fondamentali per una configurazione di questo tipo. Da sottolineare, infine, la bontà della iGPU integrata: la Radeon 890M che accompagna l'APU è più che sufficiente a soddisfare le esigenze quotidiane dell'utente medio, riservando persino qualche sorpresa con i giochi meno esigenti e offrendo prestazioni notevoli alla risoluzione di 1080p.

Rimangono invariate le prestazioni del dispositivo di archiviazione che, seppur con buoni numeri, non fa di certo gridare al miracolo.

L'SSD NVMe da 1 TB montato sul laptop in esame fa registrare 5065 MB/s in lettura e 3661 MB/s in scrittura. La possibilità di aggiornare lo storage è sicuramente un punto a favore del nuovo ROG Zephyrus G16.