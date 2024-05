ASUS ROG Zephyrus G14 2024, la recensione del versatile e potente laptop da gaming

Il risultato finale è un ROG Zephyrus G14 dal look più maturo, con un design unibody che non ha bisogno di troppi fronzoli per fare bella figura e soprattutto con un rapporto prezzo/prestazioni che allarga la platea di riferimento e strizza l'occhio ai creator: insomma, un laptop da gaming con una forte inclinazione multimediale in grado di soddisfare i giocatori più esigenti e i professionisti, potenzialmente in grado di competere con il MacBook Pro 14 di Apple . In fondo, l'etichetta NVIDIA RTX Studio applicata sullo chassis parla da sé. Abbiamo passato le ultime settimane con il gioiellino targato ASUS e siamo pronti a sezionare sotto la lente di ingrandimento questo computer.

La webcam da 1080p con telecamera IR è alloggiata nella cornice superiore del display e supporta funzionalità come il tracciamento del volto e il riconoscimento facciale tramite Windows Hello. Infine la batteria da 73Wh accompagnata dall'alimentatore proprietario da 180W in grado di dare tutto il supporto necessario anche con i carichi di lavoro più impegnativi.

Rispetto alle APU 7040, la nuova CPU è accompagnata infatti da una NPU XDNA capace di sprigionare fino a 39 TOPs e in grado di dare manforte in tutte le operazioni destinate all'IA, particolarmente utile quando si utilizzano software di editing e in generale per la produttività. Il processore è poi dotato di iGPU AMD Radeon 780M da 12 CU che possono funzionare fino a 2.800 GHz, perfettamente in grado di gestire carichi di lavoro anche piuttosto pesanti e di garantire da sola prestazioni gaming a 1080p con dettagli medio-bassi.

Dal punto di vista della luminosità però, il pannello Samsung non è all'altezza dei monitor OLED più quotati e non regge il confronto con il vecchio display Mini LED e con i più agguerriti concorrenti come il MacBook Pro 14 di Apple che tocca i 1600 nit di picco. Come al solito poi, Windows ci mette il suo e il passaggio tra SDR e HDR è spesso penalizzato dalla totale "rottura" dei profili colore.

ROG Zephyrus G14 nell'edizione 2024 migliora in tutto e per tutto rispetto alle iterazioni passate e porta in dote un design più bello, raffinato e sottile, nonché una costruzione solida che non si ferma agli orpelli estetici.

La stabilità generale di ROG Zephyrus G14 è impressionante : il laptop rimane perfettamente saldato sulla superficie di appoggio e l'apertura del display, effettuabile con un semplice dito, non intacca minimamente il suo posizionamento. La qualità del nuovo arrivato in casa ASUS è di altissimo livello e la sensazione di avere tra le mani un dispositivo premium è immediatamente percepibile, a partire dai materiali in alluminio e dalla selezione delle plastiche. Tutte le porte sono saggiamente distribuite sui due lati, mentre le grate di raffreddamento sono poste nella parte posteriore, nascoste dalle giunture del display, e infine nella parte inferiore del dispositivo.

Il design unibody con chassis in alluminio segna un ulteriore punto di maturità, immediatamente percepibile a partire dal retro del display: i "rumorosi" sistemi a matrice di punti sono stati sostituiti da una sottile linea diagonale bianca, chiamata Slash Lighting , suddivisa in 28 Mini LED e 7 zone, completamente personalizzabile dall'app Armoury Crate. Interessante, in questo contesto, la possibilità di configurare la striscia in base all'arrivo delle notifiche. Al di là della tastiera retroilluminata, il G14 non presenta nessun altro tipo di illuminazione.

Non ci sono altri modi per dirlo, sotto il profilo del design ROG Zephyrus G14 è un vero spettacolo per gli occhi. Le scelte adottate da ASUS hanno portato a una ridefinizione del sistema che ha inciso positivamente anche sulla forma, a partire dalle dimensioni ulteriormente ridotte di 31.1 x 22 x 1.59 cm e dal peso di circa 1.5 Kg.

Sul fronte software abbiamo utilizzato il preset Turbo offerto da Armoury Crate , disattivando al contempo tutte le opzioni di risparmio energetico messe in campo da Windows: questo profilo è esclusivo per l'utilizzo quando alimentato a corrente, permette al laptop di esprimere le sue reali capacità e di mettere a nudo tutti i 90W della scheda grafica, senza alcuna limitazione energetica. Il preset Prestazioni, selezionato di default da ASUS, è invece più indicato per l'utilizzo quotidiano e senza la necessità di un'alimentazione esterna, favorendo l'autonomia della batteria e la silenziosità generale ma penalizzando fortemente le prestazioni a causa del limite di 75W imposto alla GPU : in questo contesto è bene sottolineare che con il profilo Prestazioni, tutti i benchmark sintetici di 3DMark hanno fatto registrare un calo medio dei risultati nell'ordine di 1000 punti, che si riflettono anche sulle performance reali durante le sessioni di gaming. Lo stesso profilo non incide in maniera rilevante sulla CPU: per tutte le applicazioni che fanno largo uso del processore non è quindi necessario spingersi oltre. Il profilo Silenzioso limita ulteriormente il wattaggio massimo della GPU, fermandosi a 60W: in questo modo l'autonomia aumenta e la rumorosità è ridotta ai minimi termini, a discapito delle prestazioni.

Per effettuare la prova di ROG Zephyrus G14 abbiamo utilizzato una combinazione di benchmark sintetici e sessioni di gameplay con alcuni dei giochi più recenti, in grado di evidenziare le capacità del laptop ed in particolare di esprimere i vantaggi portati in dote dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, con tanto di supporto alle più recenti funzionalità del DLSS. Tutti i test sono stati eseguiti utilizzando una risoluzione standard di 2560 x 1440 pixel con un rapporto di 16:9 , preferibile ai "3K" nativi del display per avere punti di riferimento coerenti.

Benchmark sintetici

I test con i benchmark sintetici sono stati svolti con i principali strumenti messi a disposizione dal mercato, come Cinebench, 3DMark, PCMark e VRMark.

Come abbiamo accennato, il processore AMD Ryzen 9 8945HS è un refresh del vecchio Ryzen 9 7940HS che continua a fare affidamento sull'architettura Zen 4. In virtù delle frequenze di clock rimaste invariate rispetto alla passata iterazione, la CPU di Zephyrus G14 restituisce risultati piuttosto simili al vecchio modello, con prestazioni di ottimo livello soprattutto in multi-core e in grado di sostenere carichi di lavoro impegnativi anche sul fronte professionale, senza mostrare il fianco a problemi di stabilità e throttiling.

Uno shot dal 3DMark Speed Way

Ryzen 9 8945HS non raggiunge i picchi toccati dai più agguerriti concorrenti come l'Intel Core i9-14900HX, ma l'ottima costruzione generale del gioiello di ASUS consente al laptop di affrontare le sfide più impegnative poste in essere dal gaming e dal lavoro. Infine, i miglioramenti apportati sul fronte dei consumi energetici permettono alla CPU di passare più rapidamente al profilo a 45W, incidendo positivamente sui consumi e, in caso di utilizzo wireless, sull'autonomia della batteria. Insomma, al di là dei numeri, l'utilizzo quotidiano del ROG Zephyrus G14 fila liscio e le differenze con i campioni di riferimento sono praticamente inesistenti: il laptop è reattivo, veloce e performante in qualsiasi contesto, in particolare.





In questo senso, alla prova di PCMark il piccolo targato ROG non ha mostrato particolari differenze rispetto a sistemi anche più quotati.

Il comparto grafico sostenuto dalla NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop mostra i muscoli una volta liberati tutti i 90W di cui dispone e come dimostrano i benchmark, ROG Zephyrus G14 è un dispositivo nato per dare il meglio con la risoluzione nativa "3K", riuscendo però nello stesso tempo a sprigionare la potenza necessaria per le attività lavorative anche a risoluzioni fino a 4K.

La GPU della casa verde supporta poi tutti gli ultimi ritrovati tecnologici del DLSS, dal Frame Generation alla Ray Reconstruction, passando ovviamente per l'ultima versione del super sampling.





Bene anche il dispositivo di archiviazione, sebbene l'SSD M2-2280 da 1TB montato nel nostro sample non sia tra i più veloci in commercio. I benchmark evidenziano una velocità di lettura pari a 5017 MB/s e una velocità di scrittura che si attesta sui 3465 MB/s.

I numeri non fanno certo gridare al miracolo, ma nell'utilizzo pratico la reattività del sistema è comunque notevole, i caricamenti di sistema sono quasi immediati e quelli in game sono veloci. La possibilità di aggiornare il sistema con qualsiasi SSD compatibile con lo standard PCIe 4.0 è poi un grande punto a favore di ROG Zephyrus G14.