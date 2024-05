GTA 6 su PC verrà annunciato al momento giusto, sembra indicare il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick

In effetti, sarebbe la stessa strategia adottata anche per i capitoli precedenti, considerando che Rockstar Games ha sempre dato priorità alle versioni console dei suoi giochi, facendoli poi uscire su PC soltanto dopo periodi di tempo anche piuttosto lunghi.

Tuttavia, la questione è stata ripresa dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick , durante una recente intervista a TD Cowen, dalla quale sembra emergere una sorta di conferma che la versione PC di GTA 6 esista, ma che il suo annuncio potrebbe avvenire in un secondo momento, o al momento "giusto", per così dire.

GTA 6 è stato presentato con un primo trailer che ha fatto ovviamente grande scalpore, ma finora sembra in arrivo solo su PS5 e Xbox Series X|S, cosa che ha fatto scaturire varie polemiche da parte degli utenti PC, perché la versione Windows non è stata ancora menzionata da Rockstar Games , ma la questione potrebbe cambiare.

La mancanza di un annuncio porta ad altri annunci, dice Zelnick

"Be', la mancanza di un annuncio non è qualcosa che è fissato nella pietra, perché l'unica cosa che succede in seguito alla mancanza di un annuncio è un annuncio", ha detto Zelnick.

La key art di GTA 6

Ed è una risposta piuttosto sibillina alla domanda sulla mancanza di informazioni sulla versione PC, che sembra chiaramente indicare ulteriori novità in arrivo.

"Rockstar ha un certo approccio alle piattaforme che abbiamo già visto in precedenza", ha poi chiarito ulteriormente il CEO di Take-Two, con un riferimento che pare ancora più diretto alla possibilità di un annuncio successivo sulla versione PC, "e faranno ulteriori annunci a tempo debito".

"Credo fermamente che la giusta strategia per il nostro business sia di essere dove stanno gli utenti, e storicamente questa compagnia ha raggiunto i consumatori ovunque questi si trovassero, su qualsiasi piattaforma che abbia senso nel corso del tempo".

Insomma, Zelnick non ha fatto rivelazioni precise, ma sembra piuttosto chiaro che l'intenzione di Rockstar Games sia di seguire il loro classico modus operandi, con GTA 6 che è stato annunciato inizialmente su PS5 e Xbox Series X|S e probabilmente arriverà prima su console, ma arrivando comunque successivamente anche su PC.

Nel frattempo abbiamo saputo il periodo di uscita ufficiale di GTA 6, gioco che a quanto pare "mira alla perfezione".