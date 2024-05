GTA 6 mira alla perfezione, sarà un'esperienza che "nessuno ha mai visto prima"

In breve, Zelnick ha spiegato che la data di uscita è definita internamente anche in base a quanti bug devono essere sistemati. Aggiunge però che nel caso di un gioco come GTA 6 il punto non è solo sistemare i bug e fare in modo che il gioco sia valido al lancio, ma puntare in alto, fino anche alla perfezione .

La scorsa settimana Take-Two ci ha informato che GTA 6 verrà pubblicato nell'autunno del 2025 . Ora, in un'intervista con la CNBC, l'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick , è stato interpellato sulla pubblicazione del gioco open-world e su come l'editore si senta al riguardo.

Le parole di Zelnick su GTA 6

A Zelnick è stato chiesto come viene generalmente determinata internamente la data di pubblicazione e ha fatto notare come si possa guardare al "numero di bug in un titolo" per capire a che punto è il gioco. "Per esempio, ognuno di noi si assicura di avere il minor numero possibile di bug in un titolo prima di pubblicarlo".

"Tuttavia, nel caso di un titolo straordinario, per il quale ci sono aspettative straordinarie, non si tratta di bug. Si tratta di creare un'esperienza che nessuno ha mai visto prima, e Rockstar Games cerca la perfezione. La perfezione è difficile da misurare".

Take-Two si sente comunque fiduciosa almeno per quanto riguarda la finestra di pubblicazione del 2025, affermando che "l'industria subisce degli slittamenti e noi non ne siamo immuni. Tuttavia, abbiamo ristretto i tempi perché siamo molto fiduciosi in quei tempi".

Di certo il pubblico non vede l'ora di scoprire di più sul gioco, nel frattempo il primo trailer ha raggiunto quota 190 milioni di visualizzazioni su YouTube.