Delta: l'emulatore per iPhone e iPad ha rischiato guai legali, ma non a causa di Nintendo

Delta, il popolare emulatore di console Nintendo realizzato appositamente per iPhone e iPad, ha rischiato una causa legale e la rimozione dall'App Store. Ma in questo caso particolare non c'entrano gli ormai famosi "avvocati ninja" di Nintendo.

Piuttosto, l'app è stata accusata di aver infranto le leggi sul copyright da parte di Adobe, per via dell'icona usata per l'app dell'emulatore, fin troppo simile al logo a forma di "A" utilizzato dalla compagnia dietro a Photoshop e Acrobat Reader. Per evitare di dover affrontare il colosso in tribunale o di rimuovere l'app dall'App Store, l'autore di Delta ha infine deciso di cambiare l'icona in questione con un aggiornamento.