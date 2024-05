Call of Duty x Gundam: il cross-over è stato annunciato ufficialmente con una data

Activision ha confermato che Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone riceveranno contenuti cross-over con Gundam al momento del lancio della stagione 4, il 29 maggio.

L'informazione è stata condivisa in modo ufficiale tramite gli account social dedicato alla saga di Call of Duty. Come potete vedere qui sotto, il tweet recita: "È tempo per le ombre di sorgere. Gundam è in arrivo in Call of Duty con la stagione 4".

Il video presente nel tweet, della durata di soli dieci secondi, mostra l'ombra di un Gundam proiettata sulla facciata di un edificio con scritte giapponesi. Non accade nulla di particolare nel filmato, per quanto possiamo notare, e gli unici elementi animati sono le insegne luminose e le foglie che cadono di fronte alla telecamera.

Possiamo anche notare che in fondo al video viene precisato che alcuni elementi di quanto mostrato nel filmato non sono vero e proprio gameplay del cross-over di Call of Duty x Gundam. Vediamo però così poco che non vi è molto sul quale speculare.